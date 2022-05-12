美股最錢線／科技股失寵 能源成新歡

2022年以來，科技股接連受挫，而與此同時，受惠於能源上漲的能源股卻備受青睞。

市場普遍認為，能源價格、特別是原油價 格還將持續一段時間。2022年，油價飛漲，幾乎較2021年翻倍，目前徘徊在100美元左右。今年以來，史坦普500指數中能源股獨樹一幟，表現最佳。

但現在才開始押注能源股是否為時已晚？能源業的波動仍然令人難以置信，放空者正在擴大對能源股的押注，希望從價格進一步下跌的可能性中獲利。

至少到目前為止，很多投資 人還認為，通膨並不會立即消失。聯準會(Fed)正在升息，這可能在可預見的未來支撐油價，能源股和其他大宗商品敏感行業可能會在一段時間內引領市場，就像大型科技公司過去10年一樣。

只要油價持續在相對較高水平，對於原油生產商、鑽井平台和其他對能源生產有關的公司，都不愁利潤。

對於美國油氣類股而言，更能從俄烏衝突中收穫漁翁之利。目前，許多歐洲國家削減了俄羅斯的石油 供應，美國能源公司正準備從中受益。晨星量化研究團隊分析師在上月的報告中表示：「市場預計歐洲將增加對美國能源供應的依賴，這將有利於美國的能源行業。」

根據Bespoke Investment Group的數據，能源股目前只占整個美股的一小部分，約占史指的4.4%。雖然科技股近日暴跌，但仍占史指的28%左右。石油行業要迎頭趕上還有很長的路要走。

Bespoke在最近的報告中指出，兩者差距應該會進一步縮小，投資人不應該排除能源股重新獲得更大領導地位的可能性。

晨星量化研究團隊寫到：「並不是說能源會像2000年代中期那樣與科技並駕齊驅，當時是因為大宗商品在網路泡沫破裂後出現大幅牛市。但這當然也不是不可能。」