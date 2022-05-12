我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克推文談時政 貶川普分裂、批拜登搞錯勝選原因

參院欲加快通過400億援烏法案 卻遭一人硬踩煞車

美股最錢線／科技股失寵 能源成新歡

財經新聞組／綜合報導

2022年以來，科技股接連受挫，而與此同時，受惠於能源上漲的能源股卻備受青睞。

市場普遍認為，能源價格、特別是原油價格還將持續一段時間。2022年，油價飛漲，幾乎較2021年翻倍，目前徘徊在100美元左右。今年以來，史坦普500指數中能源股獨樹一幟，表現最佳。

但現在才開始押注能源股是否為時已晚？能源業的波動仍然令人難以置信，放空者正在擴大對能源股的押注，希望從價格進一步下跌的可能性中獲利。

至少到目前為止，很多投資人還認為，通膨並不會立即消失。聯準會(Fed)正在升息，這可能在可預見的未來支撐油價，能源股和其他大宗商品敏感行業可能會在一段時間內引領市場，就像大型科技公司過去10年一樣。

只要油價持續在相對較高水平，對於原油生產商、鑽井平台和其他對能源生產有關的公司，都不愁利潤。

對於美國油氣類股而言，更能從俄烏衝突中收穫漁翁之利。目前，許多歐洲國家削減了俄羅斯的石油供應，美國能源公司正準備從中受益。晨星量化研究團隊分析師在上月的報告中表示：「市場預計歐洲將增加對美國能源供應的依賴，這將有利於美國的能源行業。」

根據Bespoke Investment Group的數據，能源股目前只占整個美股的一小部分，約占史指的4.4%。雖然科技股近日暴跌，但仍占史指的28%左右。石油行業要迎頭趕上還有很長的路要走。

Bespoke在最近的報告中指出，兩者差距應該會進一步縮小，投資人不應該排除能源股重新獲得更大領導地位的可能性。

晨星量化研究團隊寫到：「並不是說能源會像2000年代中期那樣與科技並駕齊驅，當時是因為大宗商品在網路泡沫破裂後出現大幅牛市。但這當然也不是不可能。」

油價 石油 投資

上一則

上海特斯拉復工復產後4700輛電動車 船運出口至歐洲

下一則

英特爾攻AI晶片 台積電助陣

延伸閱讀

蘋果今年跌20%丟了全球市值龍頭寶座 遭Aramco超車

蘋果今年跌20%丟了全球市值龍頭寶座 遭Aramco超車
油價每加侖4.37元 高通膨讓拜登考慮放寬中國關稅

油價每加侖4.37元 高通膨讓拜登考慮放寬中國關稅
科技股連跌四天 亞馬遜吐回疫情以來紅利

科技股連跌四天 亞馬遜吐回疫情以來紅利
降成本 中國嚴管大宗商品市場

降成本 中國嚴管大宗商品市場

熱門新聞

微軟共同創辦人蓋茲表示，利率可能會調高至足以導致全球經濟減緩的水準。（美聯社）

蓋茲喊「熊來了」警告利率會升到…讓全球經濟減緩

2022-05-08 19:04
市場策略師與技術分析師認為，美股最近雖然跌跌不休，但此刻進場逢低承接的時候未到。美聯社

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

2022-05-12 08:59
美股5日遭遇今年最糟單日走勢，大幅回落並完全抹去前一交易日的漲勢，這一驚人逆轉加深了2022年的跌幅。(路透)

近2年來最糟單日表現 道指跌逾1000點 那指重挫近5%

2022-05-05 16:32
在市場評估美國聯邦準備理事會（Fed）加強對抗通膨可能造成的影響之際，華爾街股市主要指數今天盤中重挫，回吐昨天漲幅。美聯社

美股盤中重挫 道瓊工業指數跌逾1200點

2022-05-05 14:45
美股9日大幅下跌，隨著拋售持續，史坦普500指數一年多來首次跌破4000點。美聯社

道指重挫逾653點 史指跌破4000

2022-05-09 16:32
Trader Joe's靠銷售酒品闖出一片生天。（記者張大仁攝）

Trader Joe 原來真的是一個人的名字

2022-05-08 22:17

超人氣

更多 >
美國家庭滿手現金 安於眼前金融黃金時代 明年恐經濟衰退

美國家庭滿手現金 安於眼前金融黃金時代 明年恐經濟衰退
美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號
「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看

「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看
西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」

西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」
自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼