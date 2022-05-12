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馬斯克推文談時政 貶川普分裂、批拜登搞錯勝選原因

參院欲加快通過400億援烏法案 卻遭一人硬踩煞車

財經簡訊

財經新聞組／整理

嬌生指定分拆新公司CEO

嬌生公司宣布，其消費者健康投資組合的現任負責人和財務長將在2023年分拆的獨立上市公司擔任領導人。消費者健康業務負責人蒙貢(Thibaut Mongon)將成為該公司的CEO，而魯赫(Paul Ruh)將繼續擔任財務長。蒙貢自2019年起擔任消費者健康負責人，魯赫自2017年起擔任財務長。

30年房貸利率 13年新高

抵押銀行家協會(MBA)最新數據顯示，上周最受歡迎的美國房貸平均利率升至2009年來最高水平；雖然成本上升，但房貸需求連續第2周成長。調查顯示，截至5月6日當周，30年期固定利率房貸平均合約利率從前周的5.36%升至5.53%，較一年前上漲242個基點，是數十年來最大漲幅。

溫蒂同店銷售 未達預期

溫蒂漢堡(Wendy's Co)上季美國同店銷售額成長未達到華爾街的預期，因為這家漢堡連鎖店在面對供應和勞動力限制下，仍須與同業日益激烈的競爭。根據Refinitiv IBES數據，截至4月3日的第1季美國同店銷售額成長1.1%，低於分析師平均預期的2.28%。營收4.886億元，也低於預期的4.969億元。

福斯將在美推電動SUV

福斯汽車計劃推出Scout品牌的全電動皮卡和SUV，以擴大其美國電動車市場，挑戰底特律三大車廠和電動車新創企業。福斯將在新品牌上投資約1億歐元(1.0552億美元)。《華爾街日報》報導，福斯希望最終在美國每年銷售多達25萬輛Scout品牌汽車，並於2026年開始生產。

谷歌即時翻譯智慧眼鏡 亮相

谷歌CEO皮查(Sundar Pichai)展示了一副能夠即時翻譯語言的智慧眼鏡。他在谷歌I/O開發者峰會上展示了這款眼鏡的示範短片。雖然它們仍然只是原型，但強調這款AR眼鏡可以向佩戴者顯示即時語言翻譯。佩戴眼鏡的人可能能夠在另一個人說話時藉由鏡頭呈現的字幕來理解其說話的內容。

Kohl's股東否決激進董事提名

Kohl's股東在今年最激烈的代理權爭奪戰中，拒絕所有10名由激進的Macellum Advisors提名的董事人選。由資深投資人達斯金(Jonathan Duskin)領導的Macellum批評Kohl's在改善業務方面做得不夠，並推動出售該公司。

利率 投資 谷歌

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市場策略師與技術分析師認為，美股最近雖然跌跌不休，但此刻進場逢低承接的時候未到。美聯社

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美股5日遭遇今年最糟單日走勢，大幅回落並完全抹去前一交易日的漲勢，這一驚人逆轉加深了2022年的跌幅。(路透)

近2年來最糟單日表現 道指跌逾1000點 那指重挫近5%

2022-05-05 16:32
在市場評估美國聯邦準備理事會（Fed）加強對抗通膨可能造成的影響之際，華爾街股市主要指數今天盤中重挫，回吐昨天漲幅。美聯社

美股盤中重挫 道瓊工業指數跌逾1200點

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美股9日大幅下跌，隨著拋售持續，史坦普500指數一年多來首次跌破4000點。美聯社

道指重挫逾653點 史指跌破4000

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Trader Joe's靠銷售酒品闖出一片生天。（記者張大仁攝）

Trader Joe 原來真的是一個人的名字

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