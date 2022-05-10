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成本飆漲 美企調降獲利預期

財經新聞組／綜合報導
能源類股對史指影響程度擴大。（路透）
能源類股對史指影響程度擴大。（路透）

美國第1季財報進入最後階段，隨著石油和其他供應成本飆升以及利率上升，企業對本季和2022年的成長預期正在下降。

高油價提高了對能源公司獲利的預測，同時也引發對許多其他史坦普500指數產業獲利率的擔憂。

根據Refinitiv IBES的數據，亞馬遜、Netflix和其他主要個股令人失望的財測令人怵目驚心，即使第1季預計同比獲利成長已從4月初的6.4%上升至10.4%。

截至6日，分析師已將史指第2季獲利成長的總體預測從4月初的6.8%調降至5.6%，而全年預測保持在8.8%。

然而，若排除能源類股，2022年的成長預期將下降至5%左右。對於僅占史指市值4%的能源類股來說，其影響幅度相當大。

可以肯定的是，負面財測通常會在單季超過正面財測，因為企業在提供財測時往往會保持謹慎。

但是，根據美國商銀的數據，4月高於共識的企業財測與低於共識的財測的三個月比率降至2020年6月以來最低水平。

由於投資人擔心聯準會(Fed)可能需要更積極地升息以抑制通膨，最近幾周美股暴跌。到9日為止，史指今年來下跌約17%。

企業對未來的評論幾乎無法減輕投資人的擔憂。

SVB Private Bank投資長沙科西亞(Shannon Saccocia)表示：「即使有，CEO的評論只是反映同樣的宏觀經濟擔憂。」「他們一直非常保守，因為他們不知如何應對經濟放緩。」

根據Refinitiv的數據，自4月初以來，預計2022年史指能源類股的獲利成長已從約65%上升至約93%。同期消費性非必需品獲利成長預測已從17%降至7%左右。

紐約Spartan Capital Securities首席市場經濟學者卡迪洛(Peter Cardillo)說，「如果通膨見頂，一切就沒事，我們將繼續看到成長。」「但若不是，那麼這將是個問題。業者將不得不削減成本，即使獲利表面上看來不錯。」

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