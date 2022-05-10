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安迪沃荷的「夢露」1.95億落槌 創近代畫作拍賣紀錄

道指重挫近2% 史指跌破4000

財經新聞組／綜合報導

美股9日大幅下跌，隨著拋售持續，史坦普500指數一年多來首次跌破4000點。

道瓊工業平均指數下跌653.67點或1.99%至3萬2245.7點。史指下跌132.1點或3.2%至3991.24點。那斯達克綜合指數下跌521.41點或4.29%至1萬1623.25點。

史指盤中最低觸及3975.48點，自2021年4月以來首次跌破4000點大關，並較52周高點回落17%，因交易員難以從上周的大幅波動中反彈。除了消費性必需品外，所有類股均出現下跌。

在此同時，指標10年期美國國債殖利率觸及2018年底以來的最高水平，交易價格遠高於3%。

上漲的利率繼續壓垮Meta Platforms和Alphabet等科技公司，它們分別下跌超過3.71%和2.8%。亞馬遜、蘋果和Netflix分別下跌逾5%、3%和4%，而特斯拉和輝達跌幅超過9%。

波音是道指中最大輸家，下跌10.57%，其次是能源龍頭雪佛龍下跌6.76%。安進、沃爾瑪、家得寶和3M仍是市場上的亮點，即使出現全面拋售，它們仍出現上漲。

在財報方面，Palantir因營收財測疲弱而下跌21.31%，而BioNTech在發布強勁的財報後上漲3.05%。

在其他企業新聞中，在傳出打算出售800萬股持股後，電動車製造商Rivian暴跌20.55%。

指數 殖利率 營收

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