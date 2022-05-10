Uber全面削減開支 暫停招聘

Uber CEO科斯羅薩西(Dara Khosrowshahi)在電郵中告訴員工，Uber將削減開支並專注於成為一家更精簡的企業，以應對投資 人情緒的「劇烈轉變」。

他在電郵中指出，「很明顯，市場正在經歷翻天覆地的變化，我們需要做出相對的回應。」

科技股已從新冠疫情 高點大幅下挫，因為投資人擔心定義歷史性牛市的廉價資金時代即將結束。那斯達克綜合指數上周連續第5周下跌，這是自2012年以來最長的連跌周數。

科斯羅薩西說，為了應對經濟情緒的轉變，Uber將削減行銷和激勵措施的支出，並將徵才視為一種「特權」。

他說，「在我們做大之前，必須確保單位經濟效益。」「效率最低的行銷和激勵支出將被撤回。」

他補充說：「我們會將招聘視為一種特權，並會慎重考慮增加員工的時間和地點。」「我們將更加全面地關注成本。」

這使Uber成為最新一家示警招聘將放緩的科技公司。臉書母公司Meta上周告訴員工，它將停止或放慢增加中階或高階職位的步伐，而Robinhood正在裁員約9%。

科斯羅薩西表示，Uber現在將專注於在自由現金流的基礎上實現獲利，而不是在利息、稅項、折舊和攤銷前調整後的收益(EBITDA)。

他說，「我們在獲利能力方面取得很大進展，將2024年調整後EBITDA的目標設定為50億元，但目標已經改變。」「現在目標是自由現金流。我們可以、而且應該快速到達那裡。」

Uber的營收 在第1季翻了一倍多，達到69億元，原因是由於新冠疫情限制放寬，對其叫車業務的需求出現反彈。即使如此，Uber上季也公布了59億元的虧損，理由是股權投資下滑。