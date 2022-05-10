美股最錢線／看好能源股 對沖基金搶進

對沖基金已經完全扭轉3月中旬時對能源的立場。

根據高盛 的最新周報，在原油價 格不斷上漲的情況下，能源是上周唯一正回報的美國類股，並且表現超過史坦普500指數。

根據高盛的數據，本周美國能源股的淨買入量是自2020年3月以來最大，原因是多頭買入與空頭賣出的比例接近4比1；綜合油氣、探勘和開採、油氣設備與服務是淨買入最多的次產業，而儲存與運輸、油氣鑽探是淨賣出最多的次產業。

在過去5周中，有4周對沖基金都是美國能源股的淨買家，多頭買入比空頭賣出多出超過3倍。更值得注意的是，過去一個月，美國能源個股的總交易量創下3月20日以來以4周移動平均的最大增幅。

在3月中旬，油價短暫飆升至14年來的最高水平後不久就開始下跌，使得對沖基金想拋售卻無法快速拋售石油 。但石油實體交易員卻相反，在每次下跌時都買入，無論是天然石油還是合成石油。

而如今油價已經遠遠超過拜登宣布釋出緊急石油儲備時的價格。高盛對沖基金銷售主管帕斯夸列羅(Tony Pasquariello)表示，能源股仍是躲避市場惡性拋售的唯一「避風港」。其中一個重要原因是，對沖基金終於放棄了拋售和做空能源股，轉而全力看漲石油。

這種現像也回應了對沖基金經理人之前的看法。英國《金融時報》上月報導，去年大賺86%的加拿大對沖基金Senvest Management聯席投資長馬夏爾(Richard Mashaal)表示，他現在有四分之一的投資組合放在化石燃料股票上。據他分析，油氣股估值仍在低位，今年有望進一步強勁上漲。

美國商銀也在報告中表示，能源股走高將成為今年的「痛苦交易」(pain trade)。使即該類股今年來已經上漲了38%，但仍有進一步的上漲空間。