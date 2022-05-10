我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安迪沃荷的「夢露」1.95億落槌 創近代畫作拍賣紀錄

財經簡訊

財經新聞組／整理

俄烏戰爭 Palantir利多

承包美國陸軍和中央情報局合約的數據分析軟體公司Palantir Technologies Inc預測第2季營收低於華爾街預期，原因是銷售成長放緩。但表示，由於「發展中的地緣政治事件」帶來的機會，它認為其預測存在「相當大」的潛在上行空間，烏克蘭戰爭可能增加政府的國防開支。

延後推出777X 波音面臨風險

Air Lease Corp執行總裁烏德瓦黑理(Steven Udvar-Hazy)表示，由於監管問題和延誤，波音延後推出 777X 廣體噴氣式飛機可能面臨風險，具體結果將取決於波音董事會。波音上月表示，因認證和其他問題延誤，它將把這款世上最大雙引擎客機的首次交機延後到2025年。

Coty高端香水 需求強勁

化妝品製造商Coty Inc調升全年獲利展望，因為即使大多數國家的通貨膨脹率飆升至多年高位，其高端香水和護膚品的需求仍然強勁。截至3月31日的第3財季，Coty尊貴部門營收成長21%至7.264億元。這個部門包括Hugo Boss、Gucci和Burberry品牌的化妝品和香水。

泰森食品 全年銷售看旺

受益於牛肉和雞肉價格調漲，美國最大肉類加工商泰森食品公司調升全年銷售預期，且上季營收超出預期。過去一年，肉類加工商一直在提高產品價格，以抵消因烏克蘭戰爭而加速上漲的動物飼料成本。泰森公司現在預計年銷售額在520至540億元間，而之前估計為490至510億元。

控制通膨至2% Fed壓力大

明尼亞波利斯聯準會(Fed)行長卡什卡利(Neel Kashkari)表示，Fed在努力將通膨率控制到2%的目標，可能不會如預期般收到來自供應鏈放鬆的協助，他指出，「我有信心我們將讓通膨回落至2%的目標，但還不確定與從供應面獲得的幫助相比，我們必須承擔多少負擔。」

英特爾Arc顯卡 傳延後出貨

德國媒體 Igor's Lab報導，英特爾Arc桌機繪圖晶片（GPU）再度延後推出；這款顯卡將在2022年7月1日至8月31日出貨，就是從原定的夏初延後至夏季末才推出。主要是與軟體問題和驅動程式有關。英特爾的Arc桌機顯卡早已被延遲上市，該款GPU一度訂於2021年推出，然後被延至2022年第2季。

營收 烏克蘭 華爾街

上一則

Airbnb執行長批辦公室過時

下一則

美股最錢線／看好能源股 對沖基金搶進

延伸閱讀

美日聯手 攻晶片先進製程

美日聯手 攻晶片先進製程
英特爾晶圓代工營收勁增175%

英特爾晶圓代工營收勁增175%
基辛格：英特爾將提前達標 2024重拾製程技術領導地位

基辛格：英特爾將提前達標 2024重拾製程技術領導地位

英特爾第2季出貨恐降溫

英特爾第2季出貨恐降溫

熱門新聞

俄國大阿尼瓦號天然氣船停泊在庫頁島海域。這艘船原本載運俄國液化天然氣到台灣和日本，現已改赴中國。（Getty Images）

俄烏開戰後 俄國天然氣船不開到台日 改到中國

2022-05-03 10:35
微軟共同創辦人蓋茲表示，利率可能會調高至足以導致全球經濟減緩的水準。（美聯社）

蓋茲喊「熊來了」警告利率會升到…讓全球經濟減緩

2022-05-08 19:04
美股5日遭遇今年最糟單日走勢，大幅回落並完全抹去前一交易日的漲勢，這一驚人逆轉加深了2022年的跌幅。(路透)

近2年來最糟單日表現 道指跌逾1000點 那指重挫近5%

2022-05-05 16:32
在市場評估美國聯邦準備理事會（Fed）加強對抗通膨可能造成的影響之際，華爾街股市主要指數今天盤中重挫，回吐昨天漲幅。美聯社

美股盤中重挫 道瓊工業指數跌逾1200點

2022-05-05 14:45
億萬避險基金經理人瓊斯。（路透）

傳奇投資人瓊斯：別急著買股債 現在保本最重要

2022-05-03 21:23
聯準會(Fed)將利率提高0.5個百分點，且美Fed主席鮑爾排除在抗通膨行動中會更加積極的可能性，美股4日大幅上漲，從2022年的低迷中解脫出來。歐新社

Fed不會強升息 道指大漲932點

2022-05-04 16:43

超人氣

更多 >
前克宮情報人士爆：重病普亭對情婦意外懷孕大動肝火

前克宮情報人士爆：重病普亭對情婦意外懷孕大動肝火
俄要他為提供星鏈助烏負責 馬斯克回嗆 發不自殺聲明

俄要他為提供星鏈助烏負責 馬斯克回嗆 發不自殺聲明
國務院更新文件 刪「台灣是中國一部分、不支持台獨」

國務院更新文件 刪「台灣是中國一部分、不支持台獨」
俄勝利日閱兵 普亭：西方要入侵我們、對烏行動正確

俄勝利日閱兵 普亭：西方要入侵我們、對烏行動正確
你辦「真實身分證」了嗎？ 登機可用 明年5月生效

你辦「真實身分證」了嗎？ 登機可用 明年5月生效