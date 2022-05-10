俄烏戰爭 Palantir利多

承包美國陸軍和中央情報局合約的數據分析軟體公司Palantir Technologies Inc預測第2季營收 低於華爾街 預期，原因是銷售成長放緩。但表示，由於「發展中的地緣政治事件」帶來的機會，它認為其預測存在「相當大」的潛在上行空間，烏克蘭 戰爭可能增加政府的國防開支。

延後推出777X 波音面臨風險

Air Lease Corp執行總裁烏德瓦黑理(Steven Udvar-Hazy)表示，由於監管問題和延誤，波音延後推出 777X 廣體噴氣式飛機可能面臨風險，具體結果將取決於波音董事會。波音上月表示，因認證和其他問題延誤，它將把這款世上最大雙引擎客機的首次交機延後到2025年。

Coty高端香水 需求強勁

化妝品製造商Coty Inc調升全年獲利展望，因為即使大多數國家的通貨膨脹率飆升至多年高位，其高端香水和護膚品的需求仍然強勁。截至3月31日的第3財季，Coty尊貴部門營收成長21%至7.264億元。這個部門包括Hugo Boss、Gucci和Burberry品牌的化妝品和香水。

泰森食品 全年銷售看旺

受益於牛肉和雞肉價格調漲，美國最大肉類加工商泰森食品公司調升全年銷售預期，且上季營收超出預期。過去一年，肉類加工商一直在提高產品價格，以抵消因烏克蘭戰爭而加速上漲的動物飼料成本。泰森公司現在預計年銷售額在520至540億元間，而之前估計為490至510億元。

控制通膨至2% Fed壓力大

明尼亞波利斯聯準會(Fed)行長卡什卡利(Neel Kashkari)表示，Fed在努力將通膨率控制到2%的目標，可能不會如預期般收到來自供應鏈放鬆的協助，他指出，「我有信心我們將讓通膨回落至2%的目標，但還不確定與從供應面獲得的幫助相比，我們必須承擔多少負擔。」

英特爾Arc顯卡 傳延後出貨

德國媒體 Igor's Lab報導，英特爾Arc桌機繪圖晶片（GPU）再度延後推出；這款顯卡將在2022年7月1日至8月31日出貨，就是從原定的夏初延後至夏季末才推出。主要是與軟體問題和驅動程式有關。英特爾的Arc桌機顯卡早已被延遲上市，該款GPU一度訂於2021年推出，然後被延至2022年第2季。