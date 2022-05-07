美西港口勞資雙方下周協商新勞動契約 有共識避免添亂

美國洛杉磯港貨櫃場，卡車準備載走貨物。 路透

美國西岸港口碼頭工會與雇主的新勞動契約協商將在下周展開，彭博資訊報導，現在勞資雙方都表示，願意避免為還未復原的供應鏈 再添更多混亂。

這份將適用於美西29個港口、2.2萬碼頭工作者的勞動新約，排定12日開始進行最後階段協商；現行合約7月1日到期。資方協商人「太平洋海事協會」（PMA），代表了大約70家貨運業者和碼頭營運商。PMA總裁Jim McKenna說，他會抱著「合作精神」，與勞方代表「國際海岸和倉庫工會」（ILWU）議約。

McKenna周五（6日）與洛杉磯港 執行董事Gene Seroka一同參加線上新聞簡報會時表示，「希望大家都能聚焦於不再更加擾亂脆弱的供應鏈。」ILWU也表達希望能達成協議的立場，ILWU國際總裁Willie Adams在同日發出的新聞稿中說，「ILWU期待簽成一份有榮譽感、受到尊重、保護美國美好工作的勞動契約。」

以往勞資協商破局時，西岸的貨運作業便受到影響。所以外界擔心這次議約如果又不歡而散，當下港口貨櫃場需要趕快消化貨品積壓在碼頭的進度會再延宕。先前新冠疫情加上空前的消費品需求激增，大量貨品塞在各個碼頭，直到現在仍沒能貨暢其流。

雙方上次談判勞動契約是在2014年，因未能達成協議，美國西岸港口作業停頓數個月，直到白宮 介入才打破僵局。這次海運業者獲利破紀錄，待處理貨品又堆積如山，一般相信工會有較多籌碼協商新約。