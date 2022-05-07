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科技業首季股權投資虧損逾170億 亞馬遜等四公司最慘

財經新聞組／綜合報導
亞馬遜的投資損失最大。（路透）
亞馬遜的投資損失最大。（路透）

2022年過去幾周的科技股拋售加速，原因不外通貨膨脹、供應鏈短缺和烏克蘭戰爭等挑戰。

但對於一些科技龍頭而言，則是受雙重打擊。除了應對自身的經營逆風，在多年牛市去年底撞牆後，還得看其他公司的臉色。

亞馬遜、Uber、Alphabet和Shopify的第1季股權投資虧損均超過10億美元。若再加上Snap、高通、微軟和甲骨文，今年前3個月科技公司的股權總虧損超過170億元。

曾經看來穩賺不賠的投資，特別是在高成長公司排隊進行大規模IPO時，現在反而產生嚴重的赤字。那斯達克指數第1季下跌9.1%，為2年來最糟。

第2季看來更糟，截至5日收盤，以科技股為主的那指本季下跌13%。許多最近大漲的個股在幾個月內損失了一半以上的市值。

各個企業用各種豐富多彩的術語來描述他們的投資損失。有些人稱其為營業外費用或未實現虧損，而另一些人則使用重估和公允價值變動等詞語。無論是何種語言，十多年來科技公司第一次被提醒，投資同行是種有風險的業務。

最新的虧損來自Uber和Shopify，這兩家公司都在本周公布了第1季業績。

Uber 4日表示，在其59億元的當季虧損中，56億元來自其東南亞移動和外送公司Grab、自駕車公司Aurora和中國乘車巨頭滴滴的持股。但滴滴和Grab的股價自去年在美國上市之後一路暴跌。

Shopify 5日報告16億元的投資損失。其中大部分來自去年也上市的線上貸方Affirm。

Affirm股價較11月高點下跌超過80%，使Shopify本季虧損嚴重。但由於Affirm的交易價格為27.02元，Shopify的原始投資仍大幅上漲。

亞馬遜是本季受投資打擊最嚴重的科技公司。這家電商龍頭上周披露，對電動車公司Rivian的持股虧損76億元。

在11月IPO後，Rivian的股價在2022年前3個月暴跌近50%。作為與EV公司戰略合作夥伴關係的一部分，亞馬遜向Rivian投資超過13億元，該公司的目標是到2030年生產10萬輛送貨車。

上周由於「市場波動」，谷歌母公司Alphabet公布其投資虧損10.7億元。投資標的包括UiPath、Freshworks、Lyft和Duolingo的股票，這些股票在第1季下跌了18%至59%。

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