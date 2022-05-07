減少溫排 冰淇淋櫃定溫將調升

擁有Ben & Jerry's、Magnum和Wall's等冰品品牌的聯合利華，宣布將嘗試調高其冰淇淋冰櫃的溫度，以降低能源消耗。

這家消費品巨頭表示，此舉可以將每單位溫室氣體排放量減少約20%至30%。它將在兩地進行試點，一處在德國 ，一處在印尼 ，將於本月和明年分別進行。

該公司表示，許多市場的冷凍櫃溫度產業標準為零下18攝氏度（約0華氏度）。試驗中的冰櫃溫度為零下12攝氏度。

聯合利華表示，將在新溫度下評估其冰淇淋的能源使用和「產品性能」。它說，「在前兩個試點完成後，如果成功，聯合利華將分階段努力『回溫』其他各地的冷凍櫃。」

它說，該公司所謂的「零售冰淇淋冰櫃」溫室氣體排放量占公司價值鏈溫室氣體足跡的10%。

到2039年，聯合利華希望在其價值鏈中實現淨零排放。它表示，2021年與其自身業務相關的階段1排放量和階段2排放量，包括購買電力和熱能在內，達到71萬740公噸二氧化碳當量。

2021年的階段3排放量為6100萬7131公噸二氧化碳當量。階段3是指整個價值鏈中的間接溫室氣體排放量。

隨著2020年代繼續前進，全球各地企業都在嘗試宣布淨零目標和減少其營運對環境足跡的計畫，來提升其永續發展資質。

即使對企業提出的許多與永續發展相關的主張存在很大程度的懷疑，因為具體細節通常很難取得，而且實現這些目標的日期有時需要幾十年，但它們提出這些目標仍具啟發性，而且往往是一些股東對公司施加了一定的壓力。