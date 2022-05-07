就業數據雖佳 道指連跌六周

在道瓊工業平均指數 創下2020年以來最糟單日走勢後，投資人難以找到支撐，美股 6日在震盪交易中下跌。三大股指本周全面收低。

史坦普500指數下跌23.51點或0.57%至4123.35點。那斯達克綜合指數下跌173.03點或1.4%至1萬2144.66點。道指下跌98.6點或0.3%至3萬2899.37點，連續第6周下跌。

大型股在漲跌之間搖擺不定。蘋果小幅上漲，而亞馬遜 和微軟分別下跌1.4%和0.94%。Netflix和Crowdstrike分別下跌3.9%和 8.93%。

生技和太陽能等市場投機類股受到重創。Illumina大跌14.63%，而Enphase Energy下跌8.42%。

全周科技股表最差，尤其是電商股。亞馬遜和Shopify本周分別下跌約7.7%和11.6%。

能源是市場的亮點，EOG Resources上漲6.97%。油價6日再次上漲，這對能源股有利，但導致人們對經濟成長放緩和通膨上升的擔憂。

在上漲個股方面，未達獲利和營收預期，Under Armour下跌23.79%。這似乎也傷害了競爭對手Nike，其股價下跌3.51%，並拖累道指。

財報優於預期，保險股Cigna上漲5.88%。

即使4月就業報告顯示增加42.8萬個工作崗位，超過經濟學者預期的40萬個，但美股6日仍下跌。