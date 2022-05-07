專家：今夏會跌得更多

一位重量級經濟學者表示，隨著全球各國央行 提高利率 以對抗不斷上升的通膨，今年夏天股市將出現更多拋售。

羅薩(Brunello Rosa)是 Rosa & Roubini的CEO兼研究負責人，該公司是他與知名市場空頭盧比尼(Nouriel Roubini)共同創立的諮詢公司。他認為各國央行將進一步收緊貨幣政策，未來關於經濟會有更多壞消息。

他指出，「現在該是重新評估全球經濟成長基本面的時候了。」「當全球通膨上升、經濟成長放緩、利率快速上升時，市場很難完全樂觀。」

道瓊工業平均指數5日暴跌逾1000點，那斯達克綜合指數下跌近5%，回吐4日的漲勢。聯準會(Fed)拒絕更激進升息 雖然讓美股一度紓壓反彈，但隨即被擔心為控制熾熱的通膨而進行的急劇升息周期可能會損害經濟成長所取代。

羅薩表示，投資人最初對升息75個基點不予考慮的消息表示歡迎。但他警告，這意味著未來幾個月將有幾次升息50個基點。他還表示，在倫敦決策者警告英國經濟面臨衰退風險後，英格蘭銀行是目前唯一認真看待此事的央行。

他說，「很明顯，所有中央銀行在現階段都是嘴上強硬。但現實情況是，大量緊縮最終會導致經濟收縮。」

他又補充指出，「歐元區和美國還遠遠沒有意識到經濟活動實際上會出現某種形式的收縮。」

羅薩預計烏克蘭戰爭的持續時間將比許多市場參與者預期的要長得多，這會增加供應鏈問題、通膨飆升和利率上升等其他不利因素。