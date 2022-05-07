傳Peloton擬釋股15-20%

《華爾街日報》引述知情人士的話報導，健身設備製造商Peloton Interactive Inc正在探索出售該公司的大量少數股權。報導指出，該公司正在尋找潛在投資者，包括同業和私募股權公司，開放購買約15%至20%的股份。談判尚處於初期階段，不能保證會找到接受者或同意交易。

全美餐廳訂位成長13%

在過去兩年的新冠疫情阻礙母親節 慶祝活動後，今年隨著美國民眾逐步回歸正常生活，母親節檔期的餐廳訂位需求卻大增，線上訂位網站OpenTable數據顯示，全美餐廳的預訂量比去年同期增加13%，甚至超越新冠疫情爆發前的水準。彭博資訊報導，今年母親節的餐廳訂位量比2019年同期（新冠疫情爆發前）高出39%。

FDA 限制成人使用嬌生疫苗

美國食品和藥物管理局(FDA)表示，由於存在罕見的凝血綜合症風險，將限制成人使用嬌生公司的新冠疫苗。嬌生疫苗授權給18歲以上的人使用，是3種獲准在美國使用的新冠疫苗之一。FDA表示，在無法獲得批准使用新冠疫苗、或個人不堅持使用其他兩種疫苗時，才可以接種嬌生疫苗。

健保公司Cigna上季獲利優

Cigna Corp第1季獲利優於預期，得益於包括藥房福利管理業務在內的健康服務部門的成長；該公司也小幅調升了全年獲利財測。推動成長的Cigna健康服務部門Evernorth截至3月31日當季營收335.9億元，而去年同期為306.2億元。不計特殊項目，每股獲利6.01元，高於預期的5.18元。

輝達遭控加密挖礦披露不足

證券交易委員會(SEC)對科技公司輝達提出指控，指稱其關於加密貨幣挖礦對該公司遊戲業務的影響「披露不足」。SEC在聲明中表示，「在輝達2018財年連續幾季中，該公司未能披露加密採礦是其銷售為遊戲設計和行銷的圖形處理單元(GPU)帶來的實質性收入成長的重要因素。」

百思買擴大觸角至美容產品

通常被為購買智慧手機、筆記型電腦和電視的連鎖店百思買，現在可能也有電動自行車、露台家具和美容小工具可供選擇。該公司6日表示，已開始在近300家商店和其官網上銷售約100種護膚設備，包括蒸臉器和家用微晶換膚工具。