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美股震盪無休止跡象 交易員提醒投資人「繫好安全帶」

編譯陳律安／綜合外電
交易員警告，美股短期內難擺脫震盪格局。路透
交易員警告，美股短期內難擺脫震盪格局。路透

美股連續兩天大幅震盪，一些市場人士認為，這種劇烈的波動性將成為未來數月的市場趨勢，「投資人應繫好安全帶」。

在聯準會（Fed）發布貨幣政策聲明後，史坦普500指數4日上漲3%，5日旋即挫跌3.6%。過去五個交易日，史坦普500指數兩度寫下疫情擾亂市場這兩年來的最大單日跌幅。史坦普500指數今年來下跌13%，那斯達克指數5日也跌5%。

以史坦普500指數10天實際波動率衡量，美國股市正處於自疫情引發2020年上半年賣壓以來最動盪的時期。

美股上沖下洗，時值投資人面臨一連串潛在不確定因素，尤其是Fed能否在不讓經濟陷入衰退的情況下抑制持續竄升的通膨。

Fed主席鮑爾一如市場預期宣布升息2碼，並表示決策官員並未討論更大的升息幅度，激勵美股4日大漲。鮑爾也表示，相信Fed能引導經濟軟著陸；然而，美股5日大跌，反映投資人似乎對這種觀點持懷疑態度。

Cantor Fitzgerald公司股票衍生商品交易主管泰姆說，目前市場充斥不確定性，包括通膨、油價、全球總經事件等，「我想我們未來將面臨一些波動，這可能會持續到年底」。

美股5日賣壓出籠，導致有恐慌指數之稱的芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX）上升5.78點至31.2點，遠高於長期中值17.63點，泰姆認為，VIX短期內不太可能大幅走低。

美股5日的賣壓異常廣泛，史坦普500指數各類股均下跌，逾95%的成分股收黑。

Susquehanna國際集團衍生商品策略共同主管莫菲表示，5日的情況顯然是投資人「先跑再說」，也凸顯Fed無法靠空談擺脫困境，必須付出代價來解決問題。

美股大跌之際，美國10年期公債殖利率飆破3%。債券殖利率上揚會降低股票的吸引力，對科技股等高成長股衝擊更大。

金融市場面臨的疑慮不只Fed，還有原油等商品價格居高不下；投資人也持續關注通膨，備受重視的美國消費者物價數據定下周發布。

指數 美股 投資

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