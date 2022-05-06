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旅遊需求爆炸 出行要早訂位

財經新聞組／綜合報導
今年夏季出遊的旅客要作好多花錢的準備。（歐新社）
今年夏季出遊的旅客要作好多花錢的準備。（歐新社）

隨著新冠疫情限制放寬，預計今年夏天將有更多美國遊客搭機或開車出遊，肆無忌憚的需求將使休閒和旅遊業的產能緊張，並推高價格。

在最新一批企業財報中，航空公司、酒店、租車公司和訂房網站都點出對服務的需求激增。但在此同時。其中許多公司在因疫情導致需求低迷2年多後爭相重啟和擴大業務，因此面臨勞動市場緊張和人力有限的問題。

Tripadvisor表示，出遊者應該準備好面對通膨將全面影響2022年的旅遊採購，提早訂位會比晚點會享有更好的價格。

希爾頓全球控股公司CEO納塞塔(Christopher Nassetta)3日告訴投資人，旗下酒店「每天每分鐘」都在調整客房價位，以限制通貨膨脹對其業務的影響。

與2021年同期相比，希爾頓的美國平均每日房價在2022年第1季上揚了36.4%。根據Smith Travel Research Inc.的數據，與2021年第1季相比，美國各酒店今年第1季的平均每日房價上漲了約37.7%。

根據旅遊搜索引擎Skyscanner的數據，今年夏天的機票價格也在上漲。美國境內往返航班平均每位旅客的費用為302元，比疫情前同期高出3%。長程和超長程國際航班比2019年高出20%，平均成本分別為797元和1182元。

隨著休閒和商務旅客回歸，旅遊業的其他部門也面臨供應限制和勞動力短缺。

汽車租賃公司赫茲(Hertz Global Holdings)表示，其2022年第1季平均擁有約48.1萬輛汽車，而疫情前水平約為70萬輛。

赫茲CEO雪爾(Stephen Scherr)表示：「毫無疑問，隨著夏季需求的進一步增加，搶租的壓力會進一步加大。」 他並補充說可用車輛供應有限，需要非常謹慎地管理。

最近幾周，阿拉斯加航空和捷藍航空等航空公司的人員配備問題也影響了營運，迫使它們削減夏季航班以避免進一步的中斷。

旅遊預訂軟體Hopper表示，國內航空公司目前計畫在5月至8月期間以2019年夏季運力的75%至95%運作。

疫情 房價 汽車

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