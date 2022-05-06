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道指跌逾千點 那指重挫近5%

財經新聞組／綜合報導

美股5日創下今年最糟單日走勢，大幅回落並完全抹去前一交易日的漲勢，這一驚人逆轉加深了2022年的跌幅。

道瓊工業平均指數下跌1063.09點或3.12%至3萬2997.97點。那斯達克綜合指數下跌647.16點或和4.99%至1萬2317.69點。兩者都是今年來最糟單日走勢。

史坦普500指數下跌153.3點或3.56%至4146.87點，為今年次糟單日。

大型科技股承壓，臉書母公司Meta Platforms和亞馬遜分別下跌6.77%和7.56%。微軟下跌4.36%。Salesforce下跌7.08%。蘋果下跌5.57%。

在發布令人失望的財報後，電商股票是疲軟的主要來源。

在發布弱於預期的營收財測後，Etsy和eBay分別下跌16.83%和11.72%。Shopify在未達到獲利和營收預期後下跌14.86%。

下跌使以科技股為主的那指跌入近2年來最糟單日表現。

美國國債市場也出現了戲劇性逆轉。與價格走勢相反的10年期美國國債殖利率回升至3%以上，並觸及2018年以來的最高水平。

受經濟成長影響的股票也遭受重創。開拓重工下跌3.13%，摩根大通下跌2.5%。家得寶下跌5.1%。

5日的拋售範圍很廣，超過80%的史指股票下跌。

股票 指數 營收

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