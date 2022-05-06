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美股最錢線／升息2碼後 美股大多走升

財經新聞組／綜合報導

在聯準會(Fed)自2000年來首次升息50個基點後，投資人大舉歡呼，美股大漲，但這似乎是一種違反直覺的反應。

LPL Financial分析師迪垂克(Ryan Detrick)指出，在1978年至2000年間Fed升息50個基點後的12個月內，史坦普500指數平均上漲7.3%。

最大的12個月漲幅出現在1995年2月1日Fed升息50個基點之後。但這種趨勢並非萬無一失：史指在2000年5月16日升息50個基點後的12個月內下跌了12.3%。

迪垂克說，「沒錯，2000年和1987年都曾逆勢而行，但也有一些非常可靠的回報。」

史指在升息50個基點後的6個月內平均上漲3.7%。

即使Fed遏制通膨的最新舉措並未讓觀察人士感到意外，但市場觀察人士對Fed主席鮑爾隨後的評論有不同看法。

Fed主席鮑爾在利率決定後的新聞發布會上表示：「委員會並未積極考慮升息75個基點。」

這些評論使美股4日收盤走高。道瓊工業平均指數飆升932.27點，史指上漲2.99%；兩個指數創下2000年以來最大漲幅。即使是遭受重創的那斯達克綜合指數也上漲了3.19%。

EvercoreISI分析師古胡(Krishna Guhu)表示：「鮑爾就準備超越中立進入限制性領域發出了比預期更溫和的訊號，並對軟著陸的前景持樂觀態度。」「所有這些短期內都對風險資產非常友好，並在焦慮和超賣的市場中實現大幅反彈。」

升息 指數 鮑爾

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