最新文件顯示，馬斯克(Elon Musk)已經從包括甲骨文公司(ORCL-US)聯合創始人埃里森(Larry Ellison)和紅杉資本(Sequoia Capital)在內的投資人獲得71.4億元的資金，以資助他以440億元收購推特。馬斯克將其保證金貸款從稍早的125億元降至62.5億元；210億元融資承諾也被修改為272.5億元。

GE助世界第2大水電站升級

奇異電氣(GE)再生能源公司已簽署一項協議，將對14吉瓦的世界第二大伊泰普(Itaipu)水電站進行升級。該大型設施橫跨巴西和巴拉圭邊境。GE再生能源公司表示，其水電和電網解決方案業務已經簽署了一份與工程相關的合約，合約期限為14年。巴拉圭公司CIE和Tecnoedil將為該項目提供支持。

Bath & Body Works CEO 請辭

Bath & Body Works在一份證券文件中宣布，CEO 梅斯洛(Andrew Meslow)因健康原因辭職。他也將退出Bath & Body Works董事會。這項人事變化將於5月12日生效。該文件沒有具體說明梅斯洛健康問題的性質。梅斯洛於2020年5月接任Bath & Body Works的CEO。

客戶流失 Wayfair上季虧損

線上家具零售商Wayfair第1季虧損大於預期，因購物者縮減家居品類上的支出。活躍客戶數較一年前下降23.4%至2540萬。每位客戶平均訂單數為1.87，去年同期為1.98。截至3月31日當季，Wayfair虧損3.19億元，合每股3.04元；去年同期為淨利1800萬元，合每股16分。

首申失業金20萬人 高於預期

勞工部報告，截至4月30日當周初請失業金人數增至20萬人，較前周增加1.9萬人，高於《道瓊》估計的18.2萬人。有一周時間落差的持續申領人數下降1.9萬人至138萬人，為1970年1月17日以來最低水平。

Shopify砸21億收購Deliverr

加拿大電商Shopify宣布以價值21億元的現金和股票交易方式收購美國物流公司Deliverr，以緩解困擾電商行業的供應鏈混亂局面。Deliverr的物流網絡成立於2017年，每月為美國數千家商家外送超過100萬份訂單。