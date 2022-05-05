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財經簡訊

財經新聞組／整理

房貸利率微降 申請量略增

根據抵押貸款銀行家協會(MBA)的季節性調整指數，截至4月29日當周房貸申請總量較前周增加2.5%。那是因為房貸利率略有回落，而且正在進入史上最繁忙的春季房地產市場。貸款餘額符合資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從5.37%降至5.36%。

3月貿易逆差創新高

商務部表示，3月商品和服務貿易逆差成長22.3%至創紀錄的1098億元，因企業依賴外國生產商來滿足強勁的國內需求。3月進口值增加10.3%至3515億元，出口增加5.6%至2417億元；這兩個數字值都是新高記錄。若經通膨調整，3月商品貿易逆差擴大18.9%，達到創紀錄的1378億元。

中國疫情拖累百勝業績

百勝餐飲(Yum Brands)上季獲利和營收低於分析師預期，因為中國的封鎖讓銷售承壓。第1季淨利3.99億元，合每股1.36元，高於去年同期的3.26億元和每股1.07元。剔除相關項目，每股獲利1.05元，低於預期的每股1.07元。淨銷售額成長4%至15.5億元，低於預期的15.9億元。

福特4月銷售額減10.5%

福特汽車4月銷售額較去年同期下降10.5%，但與最近幾個月相比，其虧損明顯收窄。半導體晶片短缺已經影響生產一年多，福特2月和3月的美國每之銷量下降超過20%。截至4月，福特汽車銷量為60萬9097輛，同比下降15%。該公司3月至4月的銷售額增加了11%。

小企拖累 新增職位大減

薪資處理公司ADP表示，由於難以尋找勞工填補空缺職位，企業新增工作崗位遠少於預期。4月私人就業人數僅增加24.7萬人，遠低於《道瓊》估計的39萬人。小企業就業數下降是主要原因，因為員工人數低於50人的公司減少了12萬人。低於20人的小公司尤其嚴重，4月裁員9.6萬人。

萬豪國際上季營收增80%

萬豪國際(Marriott International Inc)(MAR-US)表示，隨著休閒旅遊步伐的加快，預計其美加市場關鍵營收指標每間可用客房收入(RevPAR)年底前可重回疫情前水平。該公司截至3月31日當季淨利增至3.77億元，合每股1.14美元。營收增加80%至41.9億元。

營收 利率 貸款

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