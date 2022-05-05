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美股最錢線／市場若再跌 有錢人會低接

財經新聞組／綜合報導

瑞銀表示，如果股市進一步下跌，近三分之一的高淨值資產人士會增加現有投資，只有20%的人會減少風險部位。

瑞銀旗下財富管理部門對2500多名資產至少100萬元的投資人進行的調查顯示，在市場持續下跌的情況下，除了那些準備逢低買入的投資人外，還有30%的投資人會轉向不同的類股，18%的投資人不會做出改變。

各國央行正準備以數十年來最快的速度收緊貨幣政策以應對高通膨。瑞銀調查顯示，在全球金融市場動盪之際，許多投資人並不畏懼。史坦普500指數2日跌至約一年來的最低水平，2022年以來下跌約12%。

瑞銀全球財富管理客戶洞察主管史考特(Jeff Scott)表示：「我們看到投資人感到擔憂，可能處於觀望狀態，但並不恐慌。」「冒險入市的人並不多，但也沒有看到很多人退出。」

調查顯示，俄烏衝突帶來的地緣政治風險，是全球投資人和企業主最擔心的問題。這在一定程度上是因為俄烏衝突與包括通貨膨脹在內的其他幾個經濟問題有關。通貨膨脹是受訪者的第二大擔憂。

富有的投資人認為他們需要一些投資建議。85%的美國受訪者表示，他們希望從財務顧問那裡得到比平時更多的建議，高於2月的78%。

瑞銀每季都會對投資人情緒進行調查。樣本遍布全球14個市場，包括巴西、中國、德國、英國和美國。

投資 通貨膨脹 央行

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