美股最錢線／市場若再跌 有錢人會低接

瑞銀表示，如果股市進一步下跌，近三分之一的高淨值資產人士會增加現有投資 ，只有20%的人會減少風險部位。

瑞銀旗下財富管理部門對2500多名資產至少100萬元的投資人進行的調查顯示，在市場持續下跌的情況下，除了那些準備逢低買入的投資人外，還有30%的投資人會轉向不同的類股，18%的投資人不會做出改變。

各國央行 正準備以數十年來最快的速度收緊貨幣政策以應對高通膨。瑞銀調查顯示，在全球金融市場動盪之際，許多投資人並不畏懼。史坦普500指數2日跌至約一年來的最低水平，2022年以來下跌約12%。

瑞銀全球財富管理客戶洞察主管史考特(Jeff Scott)表示：「我們看到投資人感到擔憂，可能處於觀望狀態，但並不恐慌。」「冒險入市的人並不多，但也沒有看到很多人退出。」

調查顯示，俄烏衝突帶來的地緣政治風險，是全球投資人和企業主最擔心的問題。這在一定程度上是因為俄烏衝突與包括通貨膨脹 在內的其他幾個經濟問題有關。通貨膨脹是受訪者的第二大擔憂。

富有的投資人認為他們需要一些投資建議。85%的美國受訪者表示，他們希望從財務顧問那裡得到比平時更多的建議，高於2月的78%。

瑞銀每季都會對投資人情緒進行調查。樣本遍布全球14個市場，包括巴西、中國、德國、英國和美國。