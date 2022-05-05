Fed不會強升息 道指大漲932點

聯準會(Fed)將利率 提高0.5個百分點，且美Fed主席鮑爾 排除在抗通膨行動中會更加積極的可能性，美股4日大幅上漲，從2022年的低迷中解脫出來。

道瓊工業平均指數 上漲932.27點或2.81%至3萬4061.06點。史坦普500指數上漲124.69點或2.99%至4300.17點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲401.1點或3.19%至1萬2964.86點。這是史指和那指2020年來最大單日漲幅。

Fed宣布將基準利率調高50個基點，即0.5個百分點，並自6月起縮減資產負債表。這是Fed自2000年以來最大升息幅度，但投資人已普遍預期。

Fed主席鮑爾表示不考慮在未來會議上升息75個基點，美股聞訊大漲。

鮑爾認為Fed可以在不導致失業率飆升的情況下放緩經濟成長，理由是職位空缺數量眾多且家庭資產負債表強勁。

被視為經濟領頭羊的股票表現良好，家得寶和開拓重工分別上漲3.39%和4.2%。銀行股也上漲，花旗集團和摩根大通分別上漲4.25%和3.37%。

大型科技股走高，蘋果和谷歌母公司Alphabet的均上漲超過4%。能源巨頭埃克森美孚和雪佛龍上漲超過3%。

投機性更強的個股也走升。Docusign和Zoom Video分別上漲5.44%和5.26%。