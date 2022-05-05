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免費報稅服務 僅3%納稅人使用

記者顏伶如／綜合報導

非黨派國會獨立監督機構「審計處」(Government Accountability Office)日前公布最新調查研究指出，絕大多數美國民眾都有資格享用政府提供的免費報稅服務，但實際上使用人數卻很少，許多納稅人仍然透過付費服務報稅。

國會審計處針對2020年報稅季節進行研究後發現，70%納稅人有資格使用國稅局(IRS)的免費報稅計畫，但使用這項服務的納稅人只有3%。

國稅局的免費報稅計畫是政府與報稅軟體公司合作推出，在今年報稅季節裡，個人或家庭2021年的調整後總收入(adjusted gross income，AGI)7萬3000元以下便有使用資格。

為了推廣免費報稅服務，曾有提議國稅局可再研發一套新選項服務，但後來因為國稅局預算有限而作罷。

國稅局副局長歐唐納(Douglas W. O'Donnell)今年4月11日致函國會審計處寫道，如果立法通過並獲得預算，國稅局將評估推出更多報稅服務的可行性以及推廣方式。

根據媒體報導，國稅局目前有數百萬筆報稅積案等待處理，老舊電腦系統也需要更新。

國稅局今年面臨有史以來數量最龐大的積案問題，但人力卻與1970年代的規模相同。根據統計，2021年報稅季節尾聲，國稅局有3530萬報稅案件等待處理。

國會審計處在報告中指出，納稅人報稅時某些層面遭遇問題需要改善，但國稅局談論如何改進時卻顯得低調保守。報告結論也指出，國稅局並不需要自行研發推出新的免費報稅服務。

今年3月，國稅局宣布將加聘至少1萬人協助處理報稅案件。政府官員表示，國稅局過去十年裡預算持續被刪，如今迫切需要增加經費。

報稅 國稅局 預算

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