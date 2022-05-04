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寧花440億美元買推特而不是做慈善？馬斯克這麼解釋

編譯周辰陽／即時報導
世界首富馬斯克2日偕母親梅伊（右）出席美國大都會藝術博物館慈善晚宴（Met Gala）。Getty Images
世界首富馬斯克2日偕母親梅伊（右）出席美國大都會藝術博物館慈善晚宴（Met Gala）。Getty Images

世界首富馬斯克日前敲定以440億美元收購社群媒體平台推特（Twitter），卻有評論者則主張他應該把這筆錢花在慈善事業上。馬斯克日前偕母親梅伊（Maye Musk）出席美國大都會藝術博物館慈善晚宴（Met Gala）時，就被問到這問題，他答稱自己已經做了「許多慈善事務」，創辦的公司則是要「為人類的未來做好事」。

每日郵報報導，馬斯克在公開慈善的表態迄今落後其他億萬富豪，跟亞馬遜創辦人貝佐斯一樣，在公益事業投入不到1%的個人財富。相較之下，巴菲特與索羅斯2021年據報就捐贈超過20%。有批評者質疑，為什麼馬斯克有足夠的錢改變「美國社會的結構」，反而決定把錢花到一個社群媒體平台上。

今日美國報言論版副編輯哈克尼（Suzette Hackney）就在專欄寫道，「如果馬斯克決定加入人道主義工作，把更多的錢花在一些有意義的事情，比方說這個國家的無家可歸與貧困疫病上，那就太好了。相反的，他買了推特」。

馬斯克偕母親出席Met Gala時，《今夜娛樂》（Entertainment Tonigh）記者趁機問他，為什麼沒有把440億美元花在公益、慈善或做「更多好事」時，馬斯克回答「我做了許多慈善上的事情，我的公司打算為人類的未來做好事」，像特斯拉電動車如何致力於「加速永續運輸與能源的出現」、SpaceX正在「提供網路給全世界服務最少的人們」，以及透過星鏈（Starlink）終端設備幫助烏克蘭，「在一些受創最嚴重的地區提供連接」。

馬斯克告訴記者，「我有抱負，正試著為人類和文明的未來做好事」。當記者追問馬斯克這番心態從何而來時，梅伊則在旁說道，「我告訴他，不要承擔世界和宇宙，他不聽，他不聽媽媽的話」。

馬斯克 社群媒體 Met Gala

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