寧花440億美元買推特而不是做慈善？馬斯克這麼解釋

世界首富馬斯克 日前敲定以440億美元收購社群媒體 平台推特(Twitter),卻有評論者則主張他應該把這筆錢花在慈善事業上。馬斯克日前偕母親梅伊(Maye Musk)出席美國大都會藝術博物館慈善晚宴(Met Gala )時,就被問到這問題,他答稱自己已經做了「許多慈善事務」,創辦的公司則是要「為人類的未來做好事」。

每日郵報報導,馬斯克在公開慈善的表態迄今落後其他億萬富豪,跟亞馬遜創辦人貝佐斯一樣,在公益事業投入不到1%的個人財富。相較之下,巴菲特與索羅斯2021年據報就捐贈超過20%。有批評者質疑,為什麼馬斯克有足夠的錢改變「美國社會的結構」,反而決定把錢花到一個社群媒體平台上。

今日美國報言論版副編輯哈克尼(Suzette Hackney)就在專欄寫道,「如果馬斯克決定加入人道主義工作,把更多的錢花在一些有意義的事情,比方說這個國家的無家可歸與貧困疫病上,那就太好了。相反的,他買了推特」。

馬斯克偕母親出席Met Gala時,《今夜娛樂》(Entertainment Tonigh)記者趁機問他,為什麼沒有把440億美元花在公益、慈善或做「更多好事」時,馬斯克回答「我做了許多慈善上的事情,我的公司打算為人類的未來做好事」,像特斯拉電動車如何致力於「加速永續運輸與能源的出現」、SpaceX正在「提供網路給全世界服務最少的人們」,以及透過星鏈(Starlink)終端設備幫助烏克蘭,「在一些受創最嚴重的地區提供連接」。

馬斯克告訴記者,「我有抱負,正試著為人類和文明的未來做好事」。當記者追問馬斯克這番心態從何而來時,梅伊則在旁說道,「我告訴他,不要承擔世界和宇宙,他不聽,他不聽媽媽的話」。

Elon Musk on his critics, the future of humanity and bringing his mom to the #MetGala. pic.twitter.com/wlcHlqbcy9