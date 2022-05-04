航空業需才孔急 外國機師瘋淘金 本土工會強烈反彈

不少外國機師湧向美國尋職。（路透）

美國航空業對機師需求孔亟，因此現在許多外國機師正前仆後繼地前往美國求職。

美國移民 律師指出，來自部分深陷疫情 國家的機師就有關簽證的詢問和申請近來大幅激增。

在經歷2年的低迷之後，這可能會給正在努力重建產能的航空業帶來一些緩解，但也可能激起本土工會的強烈反對。

這也反映出全球從新冠疫情復甦的不平衡。雖然某些地方的疫情遏制措施有所緩解，但許多國家的感染率仍在上升。即使預計蓬勃發展的旅遊需求將幫助美國主要航空公司本季營收超過疫情前水平，但世界上某些地區的航空運輸量仍然低迷。

加州AG Immigration Group律師沙弗特(Ana Barbara Schaffert)說，「雖然美國嚴重短缺，但在世界其他地方，機師都失業了。」

她最近幾個月收到8000多份諮詢請求，正在篩選2000多份尋求移民美國的機師履歷；這個數字比疫情之前增加超過90%。

聯合航空指出，未來幾年機師繼續供不應求。美國每年最多只能培訓7000名機師，而航空公司今年需要1.3萬人，明年甚至需要更多。

佛州Arce Immigration Law律師亞克(Carmen Arce)表示，這讓加拿大 、歐洲、非洲和亞洲籍的機師感到興趣，因這些地區的航空業仍在恢復中。他甚至還收到俄羅斯機師的詢問；俄國的航空業備受西方制裁的嚴重打擊。

不過許多外國機師對申請猶豫不決，因為移民美國可能需要長達26個月的時間，費用高達2萬元，而且不能保證成功。

加拿大Air Transat的一名蒙特利爾機師說，「這就像你想去科羅拉多參加19世紀的淘金熱，但你在密西根就被攔下了。」「如果美國的綠卡申請放寬，會有更多的機師離開加拿大。」

美國公民及移民服務局(USCIS)沒有提供機師申請的數據。但一位發言人表示，該機構「逐案」確定請求。

美國聯邦航空管理局(FAA)表示，2021年尋求美國駕駛大型噴氣式飛機的外國執照機師人數增加到718人，較2019年增加約24%。

外國機師也面臨美國工會的反對。他們希望航空公司採取更多措施來解決機師來源的障礙，例如高昂的培訓成本，而不是招募外國人。