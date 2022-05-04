我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美調升台灣旅遊風險 台入境檢疫 5/9起改7+7天

放寬？緊縮？移民改革兩黨攻防 仍是期中選舉重點

蘋果專賣店員工 群起組建工會

財經新聞組／綜合報導

華盛頓郵報》報導，馬里蘭州一家蘋果專賣店員工正在組織工會，成為第三家展開工會活動的蘋果專賣店。蘋果公司潛在的勞資大戰即將開打。

巴爾的摩附近Towson購物中心的組織者告訴媒體，他們一直在與國際機械師和航太勞工協會(IAMAW)進行協調。《華盛頓郵報》報導，該組織已獲超過65%符合投票資格的員工簽名。

該組織表示，他們將組成組織化零售員工聯盟(CORE)，或稱為AppleCore。《華盛頓郵報》報導，他們已向蘋果公司CEO庫克通報其計畫，並打算未來幾天內向美國國家勞工關係委員會(NLRB)提交文件。

自2020年初新冠疫情爆發以來，勞工的激進意識已經大幅提升，導致勞動市場緊張。勞工們抓住時機要求提高工資和改善福利。

喬治亞州亞特蘭大Cumberland購物中心的蘋果零售店上月成為第一家申請工會選舉的專賣店。蘋果的紐約市中央車站旗艦店員工也正在採取措施組建工會。

該組織表示，AppleCore要求在新冠預防措施、工資和工時方面擁有更大的議價能力。《華盛頓郵報》報導，雖然蘋果的營收成長迅速，但該公司加薪的速度卻很慢。

蘋果發言人沒有就馬里蘭州專賣店一事置評。但之前對亞特蘭大專賣店組建工會曾回應，該公司目前的勞工福利並不差，「我們很高興為全職和兼職員工提供非常豐厚的薪酬和福利，包括醫療保健、學費報銷、新的育兒假、帶薪家庭假、年度股票贈予和許多其他福利。」

蘋果 勞工 華盛頓郵報

上一則

預期Fed升息 股指連漲2日

下一則

航空業需才孔急 外國機師瘋淘金 本土工會強烈反彈

延伸閱讀

芝加哥賭場競標百利獲青睞 最快4日公布

芝加哥賭場競標百利獲青睞 最快4日公布
法國「五一示威」爆衝突 巴黎陷火海 馬克宏連任後首場測試

法國「五一示威」爆衝突 巴黎陷火海 馬克宏連任後首場測試
新聞眼／類鐵路之後 也該類台電、類快篩？

新聞眼／類鐵路之後 也該類台電、類快篩？
護士工會與史丹福達協議提高工資 結束罷工

護士工會與史丹福達協議提高工資 結束罷工

熱門新聞

一些分析師認為，通膨已經觸頂。（歐新社）

通膨觸頂沒？ 3跡象顯示：物價可能很快下滑

2022-05-01 19:29
電動車大廠特斯拉26日股價重挫12%，公司市值單日狂瀉約1260億美元，投資人擔心執行長馬斯克可能出售股票來完成以440億美元收購社群平台推特一案。（路透）

老闆才買推特 特斯拉市值狂瀉1260億美元 3 因素讓空頭開派對

2022-04-26 19:52
美國東西碼頭貨櫃堆積如山，加上大陸復工後出口貨量可能暴衝，導致美西碼頭工人換約談判情勢更加緊張，全球大塞港情況恐重演。（路透）

貨櫃海運 將爆新一波大塞港 美西碼頭工人換約緊張

2022-05-01 17:14
美股29日下跌，讓那斯達克綜合指數創下2008年以來最糟單月走勢，亞馬遜成為科技股拋售的最新受害者。路透

亞馬遜領跌科技 那指2008來最糟 道指重挫939點

2022-04-29 16:40
俄國大阿尼瓦號天然氣船停泊在庫頁島海域。這艘船原本載運俄國液化天然氣到台灣和日本，現已改赴中國。（Getty Images）

俄烏開戰後 俄國天然氣船不開到台日 改到中國

2022-05-03 10:35
美股26日大幅下跌，收盤前跌勢加劇，因投資人因擔心經濟放緩。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌514.11點或3.95%至1萬2490.74點，創下52周新低。(Getty Images)

投資人現恐慌 那指大跌近4% 道指滑落800點

2022-04-26 18:32

超人氣

更多 >
俄烏開戰後 俄國天然氣船不開到台日 改到中國

俄烏開戰後 俄國天然氣船不開到台日 改到中國
房貸利率升 新州收入10萬者 買得起的房從38萬降至31萬

房貸利率升 新州收入10萬者 買得起的房從38萬降至31萬
病例飆4倍 紐約市疫情風險升為中級

病例飆4倍 紐約市疫情風險升為中級
規避高房貸利率 買家各出奇招…連ARM都重出江湖

規避高房貸利率 買家各出奇招…連ARM都重出江湖
防這5位大法官變節？ 墮胎權草稿外洩 右派的陰謀？

防這5位大法官變節？ 墮胎權草稿外洩 右派的陰謀？