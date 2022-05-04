蘋果專賣店員工 群起組建工會

《華盛頓郵報 》報導，馬里蘭州一家蘋果 專賣店員工正在組織工會，成為第三家展開工會活動的蘋果專賣店。蘋果公司潛在的勞資大戰即將開打。

巴爾的摩附近Towson購物中心的組織者告訴媒體，他們一直在與國際機械師和航太勞工 協會(IAMAW)進行協調。《華盛頓郵報》報導，該組織已獲超過65%符合投票資格的員工簽名。

該組織表示，他們將組成組織化零售員工聯盟(CORE)，或稱為AppleCore。《華盛頓郵報》報導，他們已向蘋果公司CEO庫克通報其計畫，並打算未來幾天內向美國國家勞工關係委員會(NLRB)提交文件。

自2020年初新冠疫情爆發以來，勞工的激進意識已經大幅提升，導致勞動市場緊張。勞工們抓住時機要求提高工資和改善福利。

喬治亞州亞特蘭大Cumberland購物中心的蘋果零售店上月成為第一家申請工會選舉的專賣店。蘋果的紐約市中央車站旗艦店員工也正在採取措施組建工會。

該組織表示，AppleCore要求在新冠預防措施、工資和工時方面擁有更大的議價能力。《華盛頓郵報》報導，雖然蘋果的營收成長迅速，但該公司加薪的速度卻很慢。

蘋果發言人沒有就馬里蘭州專賣店一事置評。但之前對亞特蘭大專賣店組建工會曾回應，該公司目前的勞工福利並不差，「我們很高興為全職和兼職員工提供非常豐厚的薪酬和福利，包括醫療保健、學費報銷、新的育兒假、帶薪家庭假、年度股票贈予和許多其他福利。」