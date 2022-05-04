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預期Fed升息 股指連漲2日

財經新聞組／綜合報導

投資人期待關鍵的聯準會(Fed)會議，美股3日小幅上漲。

史坦普500指數上漲20.1點或0.48%至4175.48點。道瓊工業平均指數上漲67.29點或0.2%至3萬3128.79點。那斯達克綜合指數上漲27.74點或0.22%至1萬2563.76點。

華爾街絕大多數都已預計Fed本周將升息50個基點，而有些投資人認為，市場已經消化了Fed積極收緊貨幣政策的預期。

史指普遍上漲，由能源類股領漲。埃克森美孚和EOG Resources分別上漲2.06%和3.82%。醫療保健和公用事業等防禦性產業也表現出色，輝瑞公司在報告第1季業績強於預期後上漲1.97%。

金融股是另一個亮點，摩根大通和摩根史坦利分別上漲2.14%和2.2%。

雖獲利超過預期，教科書公司Chegg發布疲弱的全年業績財測，股價下跌30.07%。Expedia和希爾頓在發布財報後分別下跌14.02%和4.25%。

在上揚的個股方面，在第3財季業績超出預期後，Clorox上漲2.99%。化學股Chemours大漲17.38%，因提高財測並展示漲價有成。

在數據方面，經濟出現一些積極跡象。3月工廠訂單增加2.2%，優於預期。職位空缺達到1150萬個，創歷史新高。

指數 投資 華爾街

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