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無力對沖通膨 史指恐將再跌

財經新聞組／綜合報導

華爾街空頭總司令、摩根史坦利首席美股策略師威爾森(Michael Wilson)表示，史坦普500指數可能還會較當前水平再下跌17%，因為股市無法跟上投資人越來越預期的那樣提供對沖通膨的能力。

這是因為，隨著美國通膨率飆升至40年高點，史指的實際收益已跌至1950年代以來的最大負值。

威爾森說：「由於通膨率如此之高，且獲利成長迅速放緩，股市不再提供許多投資人所指望的對沖通膨風險的工具。」他並補充指出，按年計算，實際獲利殖利率往往領先於實際股市回報率約6個月。

這意味著，隨著史指的實際獲利殖利率大幅下挫，股市仍有可能從當前水平大幅下跌。威爾森預計，史指短期內至少將跌至3800點，相當於較當前水平再下跌8%。在最壞的假設下，史指可能跌至3460點，相當於較當前水平下跌17%。

這是一種很可能實現的狀況，因為第1季供應鏈中斷的情況已經出現緩解，庫存開始上升。

威爾森表示：「從變化速度來看，這些動態出現的同時，需求正在放緩，相對增加了目前消費品通路庫存過剩的可能性，這對定價構成風險。」

另一方面，受疫情影響，供應鏈可能再次收緊。威爾森說：「無論如何，對消費類股或其他受惠於短缺和定價權的股票而言，這都不是利多消息。」

威爾遜重申他長期以來的觀點，即美股會呈下跌趨勢，而非上升趨勢，因通膨創紀錄飆升，利率飆升，以及消費者和企業前景不穩定。就目前而言，史指今年以來下跌約14%，證明威爾森的保守看法是合理的。

殖利率 投資 供應鏈

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