疫苗 銷售佳 輝瑞財報優

在新冠注射疫苗和口服抗病毒治療藥物的強勁銷售推動下，輝瑞公司第1季財報中的營收 和獲利均超過預期。第1季銷售了132億元的新冠疫苗和15億元的抗病毒治療藥物Paxlovid。調整後每股獲利1.62元，高於預期的1.47元；營收256.6億元，高於預期的238.6億元。

疫情+戰爭 雅詩蘭黛降財測

雅詩蘭黛(Estee Lauder Cos Inc)調降全年銷售預測，因為中國新冠疫情再起的封城限制和俄羅斯入侵烏克蘭，抑制了對化妝品製造商精品的需求。預計全年淨銷售額將成長7%至9%，低於之前預測的13%至16%。全年調整後獲利在每股7.05元至7.15元間，低於之前預期的7.43元至7.58元。

派拉蒙串流用戶新增630萬

派拉蒙環球(Paramount Global)第1季串流媒體用戶增加超過600萬，但由於廣告銷售成長乏力，營收未達預期。第1季新增630萬全球串流媒體用戶，總數達6200萬。訂戶增加主要是由Paramount+推動，當季增加680萬訂戶，使該服務的總訂戶接近4000萬，而直面消費者的訂閱有所下降。

Restaurant Brands International上季獲利和營收超出分析師預期，主要得益於漢堡王海外餐廳的同店銷售強勁成長20.1%；但在美國本土竹同店銷售額則持平。受俄烏戰爭影響，漢堡王俄國業務拖累獲利約1200萬元，大幅低於麥當勞的1.27億元。旗下百佰雞同店銷售額下降3%。

Biogen削減阿茲海默藥成本

Biogen Inc宣布CEO渥納湊斯(Michel Vounatsos)即將卸任，同時除了目前每年減少5億元計畫外，也正在考慮大幅消除與阿茲海默藥物Aduhelm相關的商業基礎設施，並計畫進一步削減成本。美國醫療保險業者於4月決定限制政府保險計畫下該藥物的承保範圍。

獲利佳 希爾頓提早返還資本

酒店業者希爾頓全球控股公司表示，由於旅遊需求反彈，上季獲利優於預期，因此恢復向股東返還資本的時間也將早於預期。希爾頓在3月恢復股票回購，並宣布第2季現金股利為每股15分。截至3月31日當季美國入住率上升至61.8%，較去年同期上升14.1個百分點。