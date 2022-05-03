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不靠大片 電影院拚創意攬客

財經新聞組／綜合報導
電影院窮則變、變則通，想方設法吸引觀眾進場。（路透）
電影院窮則變、變則通，想方設法吸引觀眾進場。（路透）

與2019年疫情前水平相比，今年前4個月的美國電影票房銷售額較疫情前的2019年下降約44%，但較去年顯著增加。

根據Comscore的統計，華納兄弟的「蝙蝠俠」、派拉蒙的「音速小子2」和漫威索尼的「蜘蛛俠：無家日」等大片票房收入較2021年增加338%，達到19.5億元。

影院業者對新作品感到高興，製片廠也一再保證，將會繼續發表大量僅限影院上映影片。

然而，光靠製片廠是不足以將消費者吸引到影院。由於疫情期間缺乏產品，以及2022年開年緩慢，導致電影院業者在行銷策略上更加主動，在食品和飲料產品方面更具創新性，在螢幕上播放的內容類型更加靈活。

像是AMC、Regal和Cinemark等大型連鎖影院，一直在增加現場活動串流，如音樂會、體育賽事甚至是電競，並採用最先進的投影機和音響系統升級其影院。

缺乏大量資金的小型連鎖電影院仍以升級座位、投影機和音響設備來提升影院體驗，但它們更偏好採用數位和社交廣告來瞄準當地社區。

Warehouse Cinemas總裁兼CEO多特里奇(Rich Daughtridge)說，「超大型連鎖業者的作法也是圍繞在觀影體驗。所以我們會做更瘋狂的事。」

多特里奇說，他們的促銷活動內容從提供瑪格麗塔酒、電影票到特別的「父女約會」之夜。在疫情中期，Warehouse Cinemas曾利用Solstice Studio的「超危險駕駛」(Unhinged)檔期，在電影上映期間舉辦了一場砸車大賽，讓購票者砸爛一輛舊車，結果提升了2%的電影票銷售額。

從本月開始，Cinepolis展開一項名為Self-care Sundays計畫，為購買門票的客人提供黃金眼膜和小份爆米花。

Cinepolis全國行銷和會員資深總監霍爾佑克(Annelise Holyoak)說：「多年來，我們總是注意到一件事，人們到電影院的同時並進行自我保健。」

電影院 疫情 索尼

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