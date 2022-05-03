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精神航空憂反壟斷 拒捷藍收購

財經新聞組／綜合報導

超廉價航空公司精神航空(Spirit Airlines)拒絕了捷藍航空(JetBlue Airways Corp)的每股33元收購要約，表示能獲得政府監管機構批准的可能性很低。

作為回應，捷藍航空提高了報價；雖未提高每股33元的報價，但承諾如果交易因反壟斷原因未能通過，將支付2億元的反向分手費，或每股Spirit股份1.80元。

捷藍航空的報價大大高於邊境航空(Frontier Airlines)在2月提出的每股22.44元現金和股票報價。

邊境航空和捷藍航空正在爭奪精神航空，以便更能與傳統控制美國近80%航空客運市場的「四大」航空公司競爭。

司法部和6個州在去年9月提起訴訟，要求捷藍航空解除和美國航空的「東北聯盟」(NEA)合作夥伴關係，宣稱該協議將導致美國東北部繁忙機場的票價上漲。

精神航空在致捷藍航空CEO海耶斯(Robin Hayes)的信中表示，「我們認為，只要捷藍航空與美國航空的NEA仍然存在，捷藍航空和精神航空合併會獲得反壟斷許可的可能性很小。」

捷藍航空2日表示，它將提供一個補救方案來解決監管問題，「包括分拆紐約和波士頓的所有精神航空資產，這樣捷藍航空就不會增加NEA覆蓋的機場。該方案還將包括登機口和其他機場的資產，包括勞德代堡在內。」

精神航空表示，它相信司法部和法院「將非常擔心一家成本高且票價高的航空公司吃掉一家成本低且票價低的航空公司後，將消去大約美國一半的超低成本航空業者(ULCC)運力」。

精神航空在4月25日回應捷藍航空的報價時曾表示，它「要求捷藍航空採取任何必要行動以獲得監管許可，其中特別包括放棄NEA。」

機場 邊境 司法部

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