股指跌深反彈 那指上揚1.6%

美股跌深反彈，史坦普500指數 和那斯達克綜合指數在收盤前都曾觸及年內新低。

那指上漲201.38點或1.63%至1萬2536.02點，而史指在觸及年內最低水平後上漲23.45點或0.57%至4155.38點。道瓊工業平均指數在盤中下跌400多點後上漲84.29點或0.26%至3萬3061.5點。

市場策略師警告，這種反彈可能只是短暫的，並指出新低代表股市仍有進一步下跌的空間。

科技股是4月的特別弱點，但在2日引領反彈。Netflix和臉書母公司Meta Platforms分別上漲4.78%和5.32%。微軟和谷歌母公司Alphabet各上漲約2%。

亞馬遜 和蘋果 大部分交易時間都呈下跌，收盤微升。瑞銀分析師卡欣(Art Cashin)表示，蘋果和亞馬遜的走勢可能成為大盤下一步行動的指標。

半導體和能源股是2大強勢類股。英特爾和雪佛龍分別上漲3.14%和1.97%，支撐道指。

債市的波動可能也是股市波動原因之一。10年期國債殖利率自2018年以來首次升至3%以上

投資人期待4日聯邦公開市場委員會(FOMC)將發布的貨幣政策聲明。決定將於下午2點公佈。美東時間下午2點30分，Fed主席鮑爾(Jerome Powell)將舉行新聞發布會。