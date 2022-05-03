美股最錢線／系統性轉變 美股波動大

由於通膨飆升和利率上升引發對經濟衰退的擔憂，美國科技股4月大跌，拖累那斯達克綜合指數創下10多年來最差單月表現。市值大減兆元，投資 人對從軟體、半導體到社交媒體巨頭的所有股票 都不看好。

科技股和成長型股票的大幅下跌，代表了美股自2020年聯準會(Fed)大幅度寬鬆後開始產生的巨大轉變。

Resonanz Capital投資主管維亞斯(Aashish Vyas)表示，「當基本面再次登上檯面時，市場波動性將上升。」「看來目前確實處在一個系統性的轉變中。」

一些最可靠的贏家變成輸家。Netflix在4月下跌了49%，輝達下跌了32%，PayPal下跌24%；這3支股票在2022年的跌幅都超過35%。

對Fed升息、通膨飆升和經濟衰退的擔憂，已使美股從今年年初的創紀錄水平大幅下跌。最近，財報季又出現一些令人矚目的利空，讓股指出現令人頭暈目眩的大幅波動。

另一個推動波動的因素是，傳統上安全的政府債券殖利率 迅速攀升。4月底，指標10年期美國國債殖利率升至2.885%，創下2009年12月以來最大單月漲幅。高漲的利率削弱了科技股和成長型股票的吸引力，因長期以往其獲利將遭減損。

許多投資人越來越擔心經濟衰退，導致全球市場出現波動。俄烏衝突推高了大宗商品價格，而通貨膨脹率已經達到40年來的最高水平。與此同時，Fed想在不大幅提高失業率的情況下透過升息來抑制通膨，這是一條特別棘手的道路。

有些投資人認為，在最近的大跌之後，部分科技公司的股票看來很有吸引力，他們會考慮進場買進。

Leuthold Group首席投資策略師保爾森(Jim Paulsen)表示，對衰退的擔憂大幅升級。不過，市場的擔憂可能遠超過必要的程度。