我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

戴琪：考慮用所有工具應對通膨 降中國關稅非首選

谷愛凌現身紐約 一身皮衣短裙 出席Met Gala慈善晚宴

美股最錢線／系統性轉變 美股波動大

財經新聞組／綜合報導

由於通膨飆升和利率上升引發對經濟衰退的擔憂，美國科技股4月大跌，拖累那斯達克綜合指數創下10多年來最差單月表現。市值大減兆元，投資人對從軟體、半導體到社交媒體巨頭的所有股票都不看好。

科技股和成長型股票的大幅下跌，代表了美股自2020年聯準會(Fed)大幅度寬鬆後開始產生的巨大轉變。

Resonanz Capital投資主管維亞斯(Aashish Vyas)表示，「當基本面再次登上檯面時，市場波動性將上升。」「看來目前確實處在一個系統性的轉變中。」

一些最可靠的贏家變成輸家。Netflix在4月下跌了49%，輝達下跌了32%，PayPal下跌24%；這3支股票在2022年的跌幅都超過35%。

對Fed升息、通膨飆升和經濟衰退的擔憂，已使美股從今年年初的創紀錄水平大幅下跌。最近，財報季又出現一些令人矚目的利空，讓股指出現令人頭暈目眩的大幅波動。

另一個推動波動的因素是，傳統上安全的政府債券殖利率迅速攀升。4月底，指標10年期美國國債殖利率升至2.885%，創下2009年12月以來最大單月漲幅。高漲的利率削弱了科技股和成長型股票的吸引力，因長期以往其獲利將遭減損。

許多投資人越來越擔心經濟衰退，導致全球市場出現波動。俄烏衝突推高了大宗商品價格，而通貨膨脹率已經達到40年來的最高水平。與此同時，Fed想在不大幅提高失業率的情況下透過升息來抑制通膨，這是一條特別棘手的道路。

有些投資人認為，在最近的大跌之後，部分科技公司的股票看來很有吸引力，他們會考慮進場買進。

Leuthold Group首席投資策略師保爾森(Jim Paulsen)表示，對衰退的擔憂大幅升級。不過，市場的擔憂可能遠超過必要的程度。

殖利率 投資 股票

上一則

財經簡訊

下一則

股指跌深反彈 那指上揚1.6%

延伸閱讀

通膨難熬 民主黨西語裔基本盤鬆動 期中選舉擬改投共和黨

通膨難熬 民主黨西語裔基本盤鬆動 期中選舉擬改投共和黨
抗通膨 聯準會加速升息…買車、買房、融資 負擔更重

抗通膨 聯準會加速升息…買車、買房、融資 負擔更重
面臨可能的經濟衰退 專家教你怎樣理財避險

面臨可能的經濟衰退 專家教你怎樣理財避險
戴琪：考慮用所有工具應對通膨 降中國關稅非首選

戴琪：考慮用所有工具應對通膨 降中國關稅非首選

熱門新聞

一些分析師認為，通膨已經觸頂。（歐新社）

通膨觸頂沒？ 3跡象顯示：物價可能很快下滑

2022-05-01 19:29
退休理財一定要超前部署，才能累積財富。(Getty Images)

社安金退休年齡 正邁向67歲 專家說可能更高

2022-04-25 13:38
電動車大廠特斯拉26日股價重挫12%，公司市值單日狂瀉約1260億美元，投資人擔心執行長馬斯克可能出售股票來完成以440億美元收購社群平台推特一案。（路透）

老闆才買推特 特斯拉市值狂瀉1260億美元 3 因素讓空頭開派對

2022-04-26 19:52
美國東西碼頭貨櫃堆積如山，加上大陸復工後出口貨量可能暴衝，導致美西碼頭工人換約談判情勢更加緊張，全球大塞港情況恐重演。（路透）

貨櫃海運 將爆新一波大塞港 美西碼頭工人換約緊張

2022-05-01 17:14
美股29日下跌，讓那斯達克綜合指數創下2008年以來最糟單月走勢，亞馬遜成為科技股拋售的最新受害者。路透

亞馬遜領跌科技 那指2008來最糟 道指重挫939點

2022-04-29 16:40
美股26日大幅下跌，收盤前跌勢加劇，因投資人因擔心經濟放緩。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌514.11點或3.95%至1萬2490.74點，創下52周新低。(Getty Images)

投資人現恐慌 那指大跌近4% 道指滑落800點

2022-04-26 18:32

超人氣

更多 >
亞裔是美成長最快族群 華人490萬最多 印度裔收入最高

亞裔是美成長最快族群 華人490萬最多 印度裔收入最高
賓州亞裔母開槍 2兒熟睡中遭爆頭 她欠租被令搬家

賓州亞裔母開槍 2兒熟睡中遭爆頭 她欠租被令搬家

甄子丹18歲漂亮女兒是學霸 入名校成為歐陽娜娜學妹

甄子丹18歲漂亮女兒是學霸 入名校成為歐陽娜娜學妹
遭槍擊紐約華裔少女 頸部以下恐癱瘓

遭槍擊紐約華裔少女 頸部以下恐癱瘓
全美疫情升溫 多數無症狀 印證群體免疫產生抵抗力

全美疫情升溫 多數無症狀 印證群體免疫產生抵抗力