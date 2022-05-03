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戴琪：考慮用所有工具應對通膨 降中國關稅非首選

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財經簡訊

財經新聞組／整理

高盛大減對俄信貸曝險

華爾街大型投資銀行高盛在一份監管文件中表示，該集團在3月將其對俄羅斯的總信貸曝險從2021年底的6.5億元降至2.6億元。該行並表示，與俄羅斯相關的市場曝險和對烏克蘭總曝險並無關聯。在俄羅斯入侵烏克蘭後，高盛在3月成為美國第一家宣布撤出的美國大型銀行。

福斯將採高通自駕晶片

福斯汽車與高通公司簽署一份為期5年的合約。自2026年起，福斯汽車在其全球所有品牌採用高通的「系統芯片」(SoC)自動駕駛晶片技術。合約將持續到2031年，首批晶片將於2025年交貨，合作規模約為10億歐元。在此之前，BMW和Mercedez-Benz等汽車業者已與晶片廠商達成類似的長期合作。

巴菲特再買6億元蘋果

波克夏控股公司董長兼CEO巴菲特(Warren Buffett)在科技巨頭蘋果公司第1季大跌時進場低接，若非股價反彈，不知還會買進多少。他在上季蘋果股價連跌3天時，進場買進價值6億元的蘋果股票。蘋果是波克夏最大單一持股，截至3月底價值1591億元，約占其股票投資組合的40%。

亞馬遜史坦頓倉庫拒工會

亞馬遜史坦頓島LDJ5倉儲員工以壓倒性多數拒絕組織工會，成為這家電商巨頭的重大勝利。一個月前附近的履行中心成為該公司第一個投票加入工會的美國據點。LDJ5倉儲中心有1633名員工，贊成票380票，反對票618票，廢票2張。結果仍待國家勞資關係委員會(NLRB)正式認證。

4月ISM製造指數 2年新低

美國4月製造業活動連續第二個月放緩，但供應瓶頸似乎正在緩解，投入品價格上漲的步伐和工廠未完成工作的積壓放緩。供應管理協會(ISM)表示，4月全國工廠活動指數從3月的57.1降至55.4，為2020年5月來最低。指數高於50代表擴張。

蘋果限制支付 歐盟擬罰巨款

歐洲反壟斷監管機構指責蘋果限制競爭對手使用其支付技術，此舉可能會讓歐盟迫使蘋果改變其系統運作方式，並面臨巨額罰款。歐盟執委會2日發布新聞稿表示，它「已將其初步觀點告知蘋果，即它濫用了其iOS設備行動錢包市場的主導地位」。

蘋果 晶片 高盛

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