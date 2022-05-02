升息+縮表 美元指數進逼104 近20年來最高

許多交易員預計，Fed不會軟化鷹派立場，還可能出現一些鷹派意外。（路透）

美元指數 周一進逼20年來最高價位，聯準會（Fed）本周即將擴大升息 ，市場關注官員是否採取比預期更鷹派的基調。市場預料Fed將宣布升息50個基點，並宣布縮減9兆美元的資產負債表。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）漲0.8%至103.744，上周四曾觸及103.93的2002年12月以來最高。歐元兌美元報1.0493美元，上周四曾觸及1.0470美元的2017年1月以來最低。

OANDA高級分析師Edward Moya表示：「許多交易員預計，Fed不會軟化鷹派立場，還可能出現一些鷹派意外，這就是為什麼美元可能會在會議前守住漲幅的原因。」

歐元受到打擊，昨天公布的調查顯示，歐元區製造業產出上月增長停滯，因工廠難以採購原材料，而價格大幅上漲和對經濟前景的擔憂打擊了需求。對通膨、經濟增長和俄羅斯 遭制裁導致能源不安全的擔憂已經令歐元承壓。

裕信銀行策略師預計歐元兌美元本季末跌至1.03；「我們認為反彈至1.10以上要等到2023年」。

美元兌日圓漲0.3%至130.12，一度上漲0.6%。英鎊兌美元跌0.8%；盤中低點1.2473。