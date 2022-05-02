美國求職人均2份職缺 勞工黃金時代來臨

全美歷經疫情 後經濟復甦迄今已一年，就業市場依舊粥多僧少，招聘人員已精疲力盡，為了搶人才，所有好處都端上桌。

疫情後復甦的經濟現況已被證明是求職者至上，去年全美近4800萬人辭職、7600萬人換新工作，根據最新的勞工統計數據，勞力市場目前有1100萬個職缺，找工者每人大約有兩個工作機會。

旗下有若干召募業者的母公司Employ執行長拉姆森(Pete Lamson)說，如果說目前的勞力市場是工人的黃金時代，對無法適應眼前這個新世界的招聘人員來說，卻處處是挑戰。

招聘人員展開搶人大戰，高分貝宣稱薪酬等級飆升、端出豐厚福利 、將一切擺在桌面上，使出渾身解數吸引人才，想方設法不讓對手有可乘之機。

有些州和城市要求企業明確揭露工資，科羅拉多州已這麼做，紐約市即將跟進，薪酬透明度日益重要。Recruiter.com營銷資深副總裁科普蘭(Angela Copeland)說，越來越多有遠見的公司打廣告宣稱高薪以吸引人才。

薪資等級也競相調升，科普蘭最近聽說有人被競爭對手挖角，挖角薪資是原來的三倍，被挖角的人才甚至不怎麼積極求職，就輕輕鬆鬆薪資三級跳，而且本來的薪資就不錯。多數人透過換新工作爭取加薪，如今加薪幅度比過去積極得多。

佛州 技術招聘人員托馬斯(EricaThomas)說，對於面對面招聘員工的公司來說，廣告宣傳高薪尤為重要，如果對向來遠距工作的人邀請到現場面談，很難，但如果提出夠高的薪資範圍，情況大不同。

托馬斯補充，現場面談時有4到8秒的時間吸引求職者注意，無論他們是主動還是被動找工作，總之，人人必定想知道能得到多少薪酬。

管理顧問業者Robert Half資深執行董事麥克唐納(Paul McDonald)說，高薪和遠程工作是許多求職者最重視的，雇主爭先恐後提供最新、最好的福利，包括每周工作四天、工作時間靈活有彈性(在護理人員之間備受歡迎)、帶薪休假(在高通膨環境下極具吸引力)、以及在家工作衍生的電話和互聯網帳單費用可報銷。

總部位於德州達拉斯的人力資源總監塔圖姆(Crystal Brown-Tatum)開始改寫她任職公司的所有職位陳述，將員工福利擺在最前面，她認為，求職者基本上都知道申請什麼工作、也對應徵的公司有基本了解，不必贅述，不如用寶貴時間吹捧公司提供的所有福利。

麥克唐納說，公司爽快不多問是求才的額外籌碼，有助於縮短招聘時間。Robert Half於2021年7月對2800多名高級管理人員進行調查，48%提供簽約獎金、43%提供更多帶薪休假、40%提供更好的職位以吸引人才。

31歲的拉克利(Lauren Rackley)最近找到新的製藥廠工作，獲得1萬9500美元搬家獎金，從北卡羅來納州搬到佛州；過去她在全美各地換工作，得到的搬家補助從未超過5000美元，這次的金額破紀錄。

塔圖姆自己是招聘人員，她在求職時看到求才者之間競爭激烈；疫情爆發以來，她接受兩份新工作，平均每周收到兩條招聘訊息，過去求才者的訊息通常是「您願意談一談嗎？」如今更多措詞是「我們有這份工作希望您接受。」她不久前收到一個求才訊息，開出的薪資比她目前待遇高4萬美元。

塔圖姆說，招聘人員通常會在求職者提出申請後24小時內回覆；隨著談妥工作的速度加快，她曾見到一個月內有8人離開同一個工作場所，這些人原本的年收入都達六位數，人們輕易放棄10萬美元年薪，足可看出就業市場多緊張。

招聘人員近來放寬對教育、工作經歷或工作地點的要求，只要職稱吻合即可，藉此在LinkedIn上拓寬求才網。拉姆森說，這是轉行的好時機，招聘人員超越框架要求，更關注員工能力、資質和態度，那麼勞動力便會跨行流動。

不過，嘗試擴大求才範圍時很難精準瞄準目標；科普蘭發現越來越多招聘人員透過LinkedIn向潛在求職者發送長達3分鐘的視頻、邀請申請，很不一樣，但很費時。

有時，招聘人員可能會重新考慮以前的申請人、和之前拒絕過的求職者再談一談。