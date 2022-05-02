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股神失色 波克夏Q1獲利腰斬

財經新聞組／綜合報導
巴菲特旗下的波克夏公司公布財報，顯示上季淨利腰斬。（路透）
巴菲特旗下的波克夏公司公布財報，顯示上季淨利腰斬。（路透）

巴菲特旗下的波克夏公司（Berkshire Hathaway）4月30日公布財報，首季淨利腰斬，可見連「股神」也無法免於美國經濟走緩的影響。上季波克夏大舉押注美國股市，趁金融市場從高峰回落，讓坐擁的龐大現金派上用場。

涵蓋事業廣泛的波克夏第1季淨利下滑53%至54.6億美元，包含投資組合帳面虧損15.8億美元，隨美股大盤下跌。不過，巴菲特向來奉勸股東不要在乎每季的投資盈虧變化，因為這些震盪「通常毫無意義」，且可能對不了解會計規定的投資人產生誤導。

波克夏上季營業利益比一年前增加至70.4億美元，儘管製造、服務、零售事業獲利成長15.5%至30.3億美元，且鐵道和公用設施事業微幅成長，但受保險事業獲利大減94%至4700萬美元拖累。

波克夏上季實施的股票買回金額，也由去年第4季的69億美元減為32億美元，與此同時，巴菲特上季更積極投入收購交易，一改新冠肺炎疫情期間多半在場外觀望的態度。

今年3月，波克夏同意以116億美元收購產險公司Alleghany，成就巴菲特2016年來最大的併購交易。波克夏也公布入股石油巨人Occidental Petroleum，金額超過70億美元，此外，還持有惠普（HP）價值逾45億美元的股票部位。

值得注意的是，波克夏趁第1季美股從歷史高峰回落之際大舉押注，買進總值511億美元的股票，現金水位明顯下降，從去年底的將近1470億美元降到1063億美元。財報顯示，波克夏第1季賣出97億美元的股票。

根據財報資料，波克夏大幅增持能源股雪佛龍（Chevron），持股總值259億美元，在波克夏現值3900億美元的股票投資組合中躍為前五大持股之一。

儘管美股表現不佳，波克夏本身股價表現倒是相當亮麗，波克夏A股今年來上漲逾7%， 標普500指數反倒跌了13.3%。

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