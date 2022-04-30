我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約2遊民地鐵軌道行走被撞死 去年多達1267人闖入、68死

聯準會加速升息在即 美股4月重創、5月絕望

聯準會加速升息在即 美股4月重創、5月絕望

編譯任中原 劉忠勇／綜合外電
單單一家亞馬遜便將史坦普500指數企業整體獲利成長由逾10%降至7.1%。路透
單單一家亞馬遜便將史坦普500指數企業整體獲利成長由逾10%降至7.1%。路透

美國科技股為主的那斯達克綜合指數周五重挫4.2%，並寫下金融海嘯以來最大單月跌幅。聯準會（Fed）表明為對抗高通膨而加速升息，投資人擔心經濟有陷入衰退之虞，加上高調的亞馬遜、蘋果、英特爾又不給力，從軟體股到半導體股全遭追砍，無一倖免。

接下來迎接歷來表現遜色的5月，首先面對Fed下周可能一口氣升息0.25個百分點（2碼），加上美國10年期公債殖利率周五漲抵2.885%，市場舉目只見利空。

道瓊工業指數周五大跌939點，史坦普500指數大跌3.6%，費城半導體指數大跌4.5%，拖累台積電美國存託憑證（ADR）下跌2.4%。 英特爾本季財測黯淡，股價大跌6.9%。

4月下來，那斯達克指數同期跌幅13.3%，創2008年10月以來最糟單月表現。史坦普500指數跌了8.8%，連續四周下跌；道瓊工業指數跌4.9%，兩大指數均創下2020年3月來最大單月跌幅。

蘋果公布第1季營收優於預估，但示警供應鏈短缺及中國工廠停工，可能使第2季營收流失80億美元，周五收盤下跌3.7%。亞馬遜股價重挫14%，理由是第1季營收成長創新低，而且成本上升。

據統計，目前史坦普500大企業已有過半以上的公司公布業績，其中80%都優於預期。不過，單單一家亞馬遜便將整體獲利成長由逾10%降至7.1%。

Research Affiliates 執行長布萊德曼（Chris Brightman）接受彭博訪問時說：「市場預先反映要來金融條件的緊縮，導致股價下跌。但可別忘了，Fed還沒有真正開始出手。」

Fed將在下周三結束開會並發布貨幣決策。「如果Fed持續預期通膨居高不下，未來不見緩和，那投資人就得擔心了。」道富環球投資首席投資策略師阿若尼（Michael Arone）說：「這表示Fed會如市場所料繼續升息並緊縮貨幣政策，但可能更為急進。」

北方信託財富管理公司基金經理人佐佐木慶認為，考量到通膨已有觸頂之勢，「若會中出現更堅定的鷹派論調，那勢必會視為利空。」

但話說回來，美股已跌了一波，Fed決策反倒有底定市場信心的作用。Fed在3月一如預期升息1碼後，史坦普500指數接下來兩周上漲逾8%。

指數 投資 史坦普500

上一則

基辛格：英特爾將提前達標 2024重拾製程技術領導地位

延伸閱讀

基辛格：英特爾將提前達標 2024重拾製程技術領導地位

基辛格：英特爾將提前達標 2024重拾製程技術領導地位

英特爾第2季出貨恐降溫

英特爾第2季出貨恐降溫
中國封城 蘋果估損失80億美元

中國封城 蘋果估損失80億美元
英特爾第2季展望不如分析師預期 預告PC需求減弱

英特爾第2季展望不如分析師預期 預告PC需求減弱

熱門新聞

富豪投資人歐萊利（Kevin O'Leary）建議，在高通膨時期，別把多的資金放在戶頭裡。Getty Images

投資大咖教觀念：高通膨時代 最該避免這個理財錯誤

2022-04-22 13:44
特斯拉CEO馬斯克。美聯社

大亨之戰 馬斯克槓上比爾蓋茲 原因是這個

2022-04-23 08:12
退休理財一定要超前部署，才能累積財富。(Getty Images)

社安金退休年齡 正邁向67歲 專家說可能更高

2022-04-25 13:38
電動車大廠特斯拉26日股價重挫12%，公司市值單日狂瀉約1260億美元，投資人擔心執行長馬斯克可能出售股票來完成以440億美元收購社群平台推特一案。（路透）

老闆才買推特 特斯拉市值狂瀉1260億美元 3 因素讓空頭開派對

2022-04-26 19:52
在交易員衡量了大量企業財報和利率上升後，美股22日暴跌，導致道瓊工業平均指數和史坦普500指數連周下跌。美聯社

道指崩逾980點 連續第4周走跌

2022-04-22 16:39
U-Haul貨車的車牌全都註冊在亞利桑納州。（美聯社）

小常識：所有U-Haul貨車的車牌都是亞利桑納州註冊

2022-04-25 03:53

超人氣

更多 >
從開始就計畫殺死她 威州14歲少年認姦殺10歲女童

從開始就計畫殺死她 威州14歲少年認姦殺10歲女童
疫情改變你和我／疫後在美處境惡化 留學生動了回國的念頭

疫情改變你和我／疫後在美處境惡化 留學生動了回國的念頭
疫情改變你和我／地鐵驚魂 「誰是原住民？」疫情挑動最敏感的種族神經線

疫情改變你和我／地鐵驚魂 「誰是原住民？」疫情挑動最敏感的種族神經線
英國防大臣預測 普亭可能在「這一天」宣布大規模動員

英國防大臣預測 普亭可能在「這一天」宣布大規模動員
紐約華裔少女頸部中槍案4嫌照片曝光 疑非裔幫派份子

紐約華裔少女頸部中槍案4嫌照片曝光 疑非裔幫派份子