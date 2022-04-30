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基辛格：英特爾將提前達標 2024重拾製程技術領導地位

編譯湯淑君／綜合外電
英特爾執行長基辛格。 路透
英特爾執行長基辛格。 路透

彭博資訊報導，英特爾公司執行長基辛格（Pat Gelsinger）表示，英特爾可望比預訂時程提前達成一項重要的科技里程碑，協助這家半導體製造商重拾技術領先優勢。

基辛格去年接掌英特爾後，一直努力設法恢復英特爾在前任執行長手上失去的半導體製程技術領導地位，以扭轉與台積電、三星競爭的劣勢。但欲達此目標，非得改裝、升級現有廠房設備不可。基辛格原先向投資人承諾，英特爾會在2025年達此目標。

他在29日接受彭博電視專訪時說：「現在，我們認為會在2024年底。」

基辛格2021年2月接任執行長以來，英特爾已宣布一連串大型投資案，投注鉅資在美國和歐洲興建晶圓廠，力圖讓英特爾重上軌道並朝新的市場擴張。

目前為止，這項任務顯得挑戰極大。受財測不如預期影響，英特爾股價29日收盤重挫6.9%至43.59美元，過去一年來跌幅約19%。個人電腦（PC）銷售減緩，影響英特爾PC處理器營收展望；華爾街一些分析師也質疑，基辛格扭轉乾坤的計畫面臨艱鉅挑戰。

基辛格則重申，他相信2022下半年將進入需求和訂單加速成長期。

過去一年來，半導體產業供不應求，影響汽車、iPhone等林林總總產品的製造。基辛格認為，晶片生產不足的情況可能延續到2024年，與先前預測相同。

他接受CNBC節目訪問時，也表示晶片供應短缺可能持續到後年，癥結在於關鍵製造工具供應受限，對擴充產能形成障礙。

基辛格說：「一部分基於這個原因，我們認為，整體而言，半導體短缺將延續至2024年，比我們之前估計的2023年拖長，只因如今連設備也遭遇短缺，使提高生產的挑戰加劇。」

投資 晶片 營收

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