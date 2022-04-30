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科技財報差 都怪TikTok？短影音熱度飆 廣告商「移情別戀」

財經新聞組／綜合報導
TikTok正成為各大科技業者潛在威脅。（路透）
TikTok正成為各大科技業者潛在威脅。（路透）

在大型科技企業的財報中，一個共同的主題是數位廣告市場的疲軟。

烏克蘭戰爭、通膨上升、蘋果的隱私變化以及廣告支出的整體回落， 解釋了何以本周臉書、谷歌、亞馬遜和推特以及上周的Snap都公布令人失望的營收

但是，還有一個日益嚴重的威脅：TikTok

《內幕情報》(Insider Intelligence)指出，這款擅用病毒式短影音的應用程式熱門度飆升，在去年成為全球第三大社交平台，僅次於Meta的臉書和 Instagram。自然而然廣告商也開始追求眼球。

大西洋股票分析師寫道，「整個產業中，短影音繼續占據更大比率的時間。」「推動這股趨勢並從中受益的是TikTok，這會給Meta帶來競爭挑戰。」

私營的TikTok由中國的字節跳動擁有，估計市值1400億元。《內幕情報》估計，TikTok今年的全球每月用戶將達到7.55億，並相信其社交平台市占率今年將超過20%，到2024年將接近25%。

Meta的臉書第1季廣告營收僅小增6.1%，是該公司上市10年來最低數字。當季營收未達分析師預期，第2季也可能如此，甚至可能會較去年同期下降。

Alphabet承認TikTok與Meta、Snap和推特一樣都是社交網絡的競爭對手，並且是數位影音服務的競爭對手，包括亞馬遜、蘋果、迪士尼和Netflix等公司。其業績低於預期，主要是被YouTube拖累，本應成長25%，但僅成長14%。

Snap上周的財報令人失望，CEO斯皮格爾(Evan Spiegel)告訴投資人，本季「證明比預期更具挑戰性」。推特的第1季營收未達預期。該公司沒有提供任何評論，因為它將被馬斯克收購。

亞馬遜與TikTok的關聯性並沒有那麼明顯。但即使是其成長快速的廣告業務也遠低於分析師的預期，同比增加23%至78.8億元，低於StreetAccount預計的81.7億元。

TikTok 營收 亞馬遜

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