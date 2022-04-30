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手機結帳非獨有 BJ's Wholesale呼籲法院駁提告

財經新聞組／綜合報導

倉儲俱樂部BJ's Wholesale呼籲聯邦法官駁回沃爾瑪提起的專利訴訟，指稱沃爾瑪只是想保護零售商使用十多年的自助結帳軟體。

該公司提交法庭文件表示，「Sam's Club的Scan & Go沒有任何創新或非傳統的東西。事實上，許多其他零售商都會為其客戶提供自助結帳選項。」它說，只是單純地將這項功能納入智慧手機和藍牙並不能使其有資格獲得專利。

沃爾瑪旗下Sam's Club和BJ's捲入一項科技專利訴訟，該科技已成Sam's Club的重要差異化因素，尤其是在客流量增加且疫情期間會員人數創下歷史新高。只要用戶加入Walmart+，就可獲得Scan & Go功能。

Scan & Go允許顧客店內購物同時在智慧手機上結帳，避免排隊長龍。該功能於2016年首次推出，隨著購物者在疫情期間尋求非接觸式結帳方式而備受歡迎。

沃爾瑪和Sam's Club上個月起訴BJ，聲稱BJ在2021年底推出一款幾乎相同的應用程式Express Pay，竊取了Scan & Go的技術。

起訴狀指出，「Express Pay顯然只是Scan & Go的翻版，只是改變了軟體配色，並把名稱從Scan & Go改為Express Pay。」

沃爾瑪發言人表示，它將要求法院駁回BJ提出的動議。

沃爾瑪 疫情 手機

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