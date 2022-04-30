手機結帳非獨有 BJ's Wholesale呼籲法院駁提告

倉儲俱樂部BJ's Wholesale呼籲聯邦法官駁回沃爾瑪 提起的專利訴訟，指稱沃爾瑪只是想保護零售商使用十多年的自助結帳軟體。

該公司提交法庭文件表示，「Sam's Club的Scan & Go沒有任何創新或非傳統的東西。事實上，許多其他零售商都會為其客戶提供自助結帳選項。」它說，只是單純地將這項功能納入智慧手機 和藍牙並不能使其有資格獲得專利。

沃爾瑪旗下Sam's Club和BJ's捲入一項科技專利訴訟，該科技已成Sam's Club的重要差異化因素，尤其是在客流量增加且疫情 期間會員人數創下歷史新高。只要用戶加入Walmart+，就可獲得Scan & Go功能。

Scan & Go允許顧客店內購物同時在智慧手機上結帳，避免排隊長龍。該功能於2016年首次推出，隨著購物者在疫情期間尋求非接觸式結帳方式而備受歡迎。

沃爾瑪和Sam's Club上個月起訴BJ，聲稱BJ在2021年底推出一款幾乎相同的應用程式Express Pay，竊取了Scan & Go的技術。

起訴狀指出，「Express Pay顯然只是Scan & Go的翻版，只是改變了軟體配色，並把名稱從Scan & Go改為Express Pay。」

沃爾瑪發言人表示，它將要求法院駁回BJ提出的動議。