科技股大點名 蘋果、微軟最佳

本周美股大型科技股陸續披露財報，結果顯示獲利熱潮已正式結束，有些大企業正在退出第一線。蘋果 和微軟 是僅有2家能在2021年疫情中獲利成長的大型科技公司，而亞馬遜 、谷歌和Meta Platforms似乎將繼續動盪。

本周發布的財報中，谷歌、亞馬遜、蘋果、Meta Platforms和微軟第1季獲利集體同比下降超過17%。不過，在這五大科技股中，其實只有3家獲利單獨出現下降，亞馬遜令人驚訝的虧損影響了整體業績。

蘋果和微軟證明了其2兆多元的市值是合理的，在艱難的競爭中，它們的獲利分別成長逾10億元。微軟看來最佳，獲利和銷售都超出預期，同時還提出強勁財測，這部分得益於其Office 365軟體套件的漲價和其仍在成長的Azure雲端業務。

蘋果方面，雖然營收創下新高，但半導體持續短缺和最近中國的疫情管理嚴重影響其前景，估計的衝擊在40億至80億元之間。

亞馬遜則公布7年來首次淨虧損，原因是通膨壓力使其第1季本就很高的營運成本增加了60億元。

MetaPla tforms的營收成長是其史上最低，該公司還給出令人失望的財測，甚至還可能出現史上以來第一次單季營收下降。

谷歌旗下YouTube可能也感受到TikTok帶來的壓力。YouTube在經歷多年的巨大獲利後，營收成長開始放緩，而搜索業務龐大但穩定的收入來源無法彌補這一損失。

由於人們對線上廣告心存疑慮，亞馬遜也決定想要撙節支出，微軟和蘋果似乎是投資人最安全的落腳點。Wedbush證券公司的分析師艾夫斯(Dan Ives)認為，在當前環境下，微軟是一些投資人可以持有的核心資產之一。

他表示，「Fed升息和通膨問題將使經濟放緩，但雲端計算支出是通縮的，最終將走上加速的道路，而微軟在此居於領先地位。」