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美國防部證實：美軍開始在德國等三地訓練烏克蘭軍隊

疑點重重 俄羅斯6名富商三個月內接連離奇喪命

財經簡訊

財經新聞組／整理

雪佛龍上季獲利暴增近4倍

由於俄羅斯入侵烏克蘭後石油和天然氣價格飆升，雪佛龍第1季獲利幾乎較去年同期暴增4倍，輕鬆超過華爾街預測。根據Refinitiv數據，雪佛龍調整後獲利為65億元，合每股3.36元，較華爾街平均預期的3.27元高出8分。雪佛龍去年同期獲利17億元，合每股90分。

Robinhood上季營收大減

零售經紀商Robinhood第1季虧損超出預期，營收萎縮，一年前的散戶交易熱潮失去動力。截至3月31日當季，Robinhood的虧損從一年前的14億元或每股6.26元收窄至3.92億元或每股45分。營收同比下降43%至2.99億元。每月活躍用戶(MAU)從去年同期的1770萬和上季的1730萬下降至1590萬。

埃克森美孚提列34億俄損

埃克森美孚就其俄羅斯的Sakhalin-1項目提列了34億元的稅後費用，但第1季獲利55億元，高於2021年同期的27億元。不過低於2021年第4季的88.7億元。當季營收905億元。Refinitiv調查的分析師預計為927.3億元。2021年同季的營收為591億元。現金部位較上季增加43億元。

3月核心PCE指數年增5.2%

聯準會(Fed)偏好的通膨指標上升，可能鞏固5月將利率提高0.5個百分點的意圖。經濟分析局統計，3月核心個人消費支出(PCE)物價指數較一年前成長5.2%，略低於2月近39年新高的5.3%。環比上漲0.3%，與預期相符，為通膨可能見頂提供了一些希望。PCE總體指數年增6.6%，為40年新高。

Prime Video在印推電影租賃

亞馬遜的Prime Video在印度推出電影租賃服務，承諾未來2年內在這個關鍵市場推出40多部原創劇集和電影。印度是世界人口第二多大國，擁有近14億人口，對於亞馬遜及其競爭對手Netflix和迪士尼的Disney+ Hotstar而言，印度是個寶貴的市場。亞馬遜5年前在印度推出串流媒體服務。

電動皮卡買家多為首購族

電動卡車需求旺盛，美國商銀表示，許多購買電動皮卡的人其實上是卡車首購族。福特汽車26日開始生產備受期待的F-150 Lightning電動皮卡。這家汽車製造商宣布，它已接獲20萬輛Lightning訂單。根據調查，目前43%的皮卡車車主考慮改開電動車。

營收 印度 電影

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