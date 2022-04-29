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「股神」投資密碼解鎖了 演算法神複製巴菲特選股術

編譯湯淑君／綜合外電
「股神」巴菲特。 美聯社
「股神」巴菲特。 美聯社

「股神」巴菲特今年8月將過92歲生日，日前宣布今年與他共進午餐的慈善拍賣將是最後一次，投資人可能擔心，一旦巴菲特卸下波克夏公司（Berkshire Hathaway）董事長與執行長職務，波克夏投資績效是否大受影響？

財經網站MarketWatch股市專欄作家胡伯特（Mark Hulbert）表示，研究員宣稱，已設計一套選股演算法，破解了巴菲特的投資密碼，回溯測試結果發現，以這套演算法挑選股票，投資績效與波克夏旗鼓相當。

胡伯特指出，這個演算法的重要性不言而喻。首先，年屆九旬的巴菲特不可能永遠為波克夏選股，他的投資術應該要後繼有人。巴菲特已在去年股東會上表明，挑選艾伯（Greg Abel，波克夏副董事長）為接班人，並稱讚艾伯是精明幹練的一流人才，「不會做蠢事」。

再者，不論是巴菲特或艾伯，管理波克夏如此巨大的公司，都可能忽略一些基本面優異但規模較小的公司。儘管這些小型股的潛力通常比大型股還強，但對波克夏財務的貢獻度可能微小。若能洞悉巴菲特選股方法，挑選出這些較小型潛力股出來投資，可望為波克夏未來的投資績效錦上添花。

胡伯特指出，這群宣稱「破解巴菲特密碼」的研究員都有紮實的學術背景，他們是AQR Capital Management的分析師Andrea Frazzini、David Kabiller和Lasse Pedersen。他們2018年在《財務分析師期刊》發表研究報告，標題稱為「巴菲特的Alpha」，文中提出這套演算法。

這套演算法細節很複雜，但大致而言，著重於所謂「便宜、安全的股票」——股價淨值比（price-to-book-value ratio）低、波動性低於平均值、公司獲利成長高於平均值、公司從盈餘中拿出相當大的比例來配發股利。

這群研究員的研究結果起初在2013年尾開始在學術圈內流傳，當時胡伯特就發現，AQR有一支共同基金，稱為「AQR大型股防禦型基金」（代號AUEIX），可能最密切依循這群研究員的演算法來挑選股票。這支基金之後的年化報酬率13.1%，與波克夏的13.5%相比，投資績效在伯仲之間。

胡伯特為闡述哪些股票符合這套演算法的選股標準，特別根據FactSet提供的數據，從標普1500指數中挑出16檔符合條件的個股，具體標準包括：股價淨值比低於平均值、beta值（個股與大盤波動的關聯性）低於平均值、獲利能力高於平均值、5年獲利成長率高於平均值，股利分配率（dividend payout ratio）高於平均值。

以下是根據這些標準，從1500支股票嚴格篩選出的16檔個股，以英文字母順序排列：

代號 股票

AVD American Vanguard Corp.

CATO Cato Corp. A股

CMCS AComcast Corp. A股

XRAY DENTSPLY SIRONA, Inc.

EPC Edgewell Personal Care Co.

FCFS FirstCash Holdings Inc.

HWKN Hawkins Inc.

INTC 英特爾（Intel Corp.）

JNPR 瞻博網絡（Juniper Networks Inc.）

MATW Matthews International Corp. Class A

NWL Newell Brands Inc.

RGP Resources Connection Inc.

SPTN SpartanNash Co.

TG Tredegar Corp.

UGI UGI Corp.

WBA Walgreens Boots Alliance Inc.

波克夏 巴菲特 投資

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