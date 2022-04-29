iPhone銷售佳 蘋果財報亮眼

庫克：轉換系統和手機升級是iPhone賣得好的原因。（路透）

蘋果 公司表示，截至3月底當季，營收 同比增加近9%，顯示出強勁的成長動能，並扭轉了投資人對宏觀經濟環境惡化影響高端智慧手機和電腦需求的擔憂。

蘋果上季每股獲利1.52元，高於估計的1.43元；營收972.8億元，超過估計的938.9億元，同比增長8.59%。

在各項產品的表現方面，iPhone 營收505.7億美元，明顯優於估計的478.8億元，同比成長5.5%；服務營收198.2億元，優於估計的197.2億元，同比成長17.28%；其他產品營收88.1億元，低於預期的90.5億元，同比成長12.37%。

Mac營收104.4億元，高於預期的92.5億元，同比成長14.73%；iPad營收76.5億元，高於預期的71.4億元，同比下降1.92%；毛利率43.7%，優於預期的43.1%。

蘋果董事會也批准900億元的股票回購，仍是花費最多購買自家股票的上市公司。同時也將股利提高5%至每股0.23元。

蘋果的iPhone業務成長超過5%，進一步證明當前的iPhone 13機型銷售良好。

蘋果CEO庫克(Tim Cook)表示，iPhone業務在吸引Android用戶改用iOS的「轉換系統」方面，上季表現相當成功，「我們本季手機升級數量達到創紀錄的水平，並且轉換系統人數也有所增加，達到強勁的2位數。」

這種情形也證明了，蘋果的高端智慧手機業務可能不會受到消費者信心惡化的擔憂。即使與去年同期相較有些辛苦，但銷量仍出現成長，因為2021年新款iPhone比較早上市。

蘋果公司將其產品線轉變為使用自家M1晶片，不再使英特爾處理器後，Mac電腦繼續強勁成長。銷售額同比增加近15%至104.4億元。

然而，蘋果的iPad業務繼續橫盤整理，雖然更新了配備蘋果M1晶片的機型，但銷售額仍較一年前下降2.1%。庫克表示，上季iPad業務存在「非常嚴重的供應限制」。

蘋果包括訂閱、授權費和延長保修期在內的高獲利服務業務繼續強勁成長超過17%。然而，過去2年蘋果的服務業務總是超出華爾街預期3%至8%，本季僅超出預期的0.51%。