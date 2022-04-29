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柴油價格飆漲 推升各商品成本

財經新聞組／綜合報導

消費者每次開車到加油站時，大多都只會注意到汽油價格飆升。但能源產業分析師表示，目前柴油價格正在創下歷史性的飆升，並且也同步推高各種商品的成本。

柴油價格徘徊在歷史高位附近，原因與推動汽油上漲的因素相同。

GasBuddy石油分析主管德哈恩(Patrick De Haan)表示：「柴油價格可能比其他新聞來得更重要。」

人們購買的幾乎所有東西，都與柴油脫不了關係，尤其是在生產或輸送過程中採用柴油發動機驅動的車輛運輸。像是輪船、駁船、火車、卡車，甚至有些飛機都使用柴油燃料。

根據美國汽車協會(AAA)的數據，柴油在3月12日創下5.135元的歷史新高。截至4月27日，價格僅略低於5.093元。

穆迪分析公司首席經濟學者贊迪(Mark Zandi)表示，柴油價格上漲對消費者物價造成沉重打擊，因柴油是通膨上升的重要因素。

它也對卡車司機造成更大負擔。過去每周在燃料上花費大約1萬元，現在每周已接近1.8萬元。

貨運業分析師懷疑，分類非常精細和動盪的貨運業可能會再次經歷嚴重的衰退。有些人甚至稱其為「產業血洗」。

產業數據跟踪公司Freightwaves創始人兼CEO富勒(Craig Fuller)表示：「每當燃料飆升至過去幾個月的水平的時候，通常也就是預期有大量卡車運輸業破產的時候。」

這對全美近200萬家貨運公司來說是個壞消息，其中絕大多數是只擁有幾輛卡車的小企業。

富勒說，「這些主要依靠卡車運輸業務現金流為生的小型業者還沒有做好準備，也沒有資產負債表或現金狀況來吸收這些對現金流的瞬間衝擊。」

油價 分析師 石油

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