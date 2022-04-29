Meta領漲科技股 那指反彈逾3%

在Meta Platforms發布強勁財報帶動下，市場試圖從本月拋售中復元，美股28日回升。

以科技股為主的那斯達克綜合指數 上漲382.59點或3.06%至1萬2871.53點。史坦普500指數上漲103.54點或2.47%至4287.5點。道瓊 工業平均指數上漲614.46點或1.85%至3萬3919.39點。

雖然28日出現反彈，但所有三大股指均可望在4月收低。那指下跌9.5%，恐創2020年3月來最糟單月；史指下跌5.4%，道指下跌2.2%。

一系列企業財報28日推動市場情緒，似乎為投資 人買進被打壓的個股大開綠燈。

Meta在財報超過預期後飆升17.59%，顯示投資人可能會認為遭受重創的科技業出現緩解跡象。在公布業績前，其股價今年來下跌48%。

高通在強勁獲利推動下上漲9.69%，而PayPal雖第2季業績財測疲弱，但仍上漲11.48%。

默克(Merck)上漲4.93%，在獲利超出預期後領漲道指。麥當勞、禮來和西南航空在發布財報後均走高。

在下跌個股方面，Teladoc在財報弱於預期後暴跌39.98%。

美國第1季國內生產總值(GDP)意外同比下降1.4%，而接受《道瓊》調查的經濟學者預計成長1%。