美股最錢線／通膨當前 消費性必需品看好

由於俄烏衝突推高汽油成本，美國3月消費者物價漲幅升至紀錄高點，強化了聯準會(Fed)下個月升息50個基點的預期。

3月消費者物價指數(CPI)環比上升1.2%，為2005年9月以來的最大單月漲幅，高於2月的0.8%。3月CPI年增率達8.5%，為1981年12月以來的最大增幅，前值為7.9%，也是連續第6個月超過6%。

食品成本上漲，但消費性必需品支出連續第3個月攀升，而餐飲消費則出現下滑。3月消費性必需品銷售額環比成長1.3%，同比成長9.5%，主要是因為在供應鏈中斷及成本上漲的形勢下，食品和配料的價格持續上漲。

由於消費性必需品成本上漲提高了居民食品支出的占比，餐飲消費在飲食總支出中所占的比率仍低於一年前。餐飲支出份額較一年前下降0.5個百分點，主要因消費者受通膨走高影響而更多選擇在家做飯。隨著食品價格繼續上漲，消費者對在餐廳支付額外費用以享受附加服務的意願下降。

隨著俄烏衝突持續，通膨居高不下，加上中國疫情持續擴散，物流成本上升，促使許多企業不得不提高商品價格。然而，大型零售商 仍在積極處理供應問題，包括自行租船以確保庫存供應穩定；在定價方面，盡可能嘗試在不同品類的商品提價中取得平衡，以讓消費者接受整體價格。

分析師建議，即使有通膨壓力，消費者仍會繼續購買消費性必需品。因此，具有強大定價和庫存管理能力的大型零售商將在當前市場情況下表現出色。像是沃爾瑪、好市多 和目標百貨 (Target)。