轉型電動化 福特裁580人

福特汽車證實，為執行Ford+轉型計畫，該公司將裁減580名美國受薪員工和契約工。福特指出，被裁員工包括大約350個帶薪職位和230個代理職位。主要是在工程領域，因為在從傳統內燃機汽車轉型電動車和電動卡車時，可能需要不同技能組合。

漲價+銷售強 麥當勞財報亮眼

麥當勞上季財報營收 優於預期，得益於美國售價調漲和強勁的國際銷售成長。第1季淨利11億元，合每股1.48元，低於去年同期的15.4億元或每股2.05元。淨銷售額成長11%至56.7億元，超過預期的55.9億元。由於法國和英國等市場的強勁成長，當季全球同店銷售額成長11.8%。

莫德納申請授權兒少疫苗

莫德納(Moderna)向食品和藥物管理局(FDA)申請授權6個月至5歲兒童接種新冠病毒疫苗。該公司表示，該疫苗對2歲以下兒童感染Omicron變種病毒的有效率為51%；2至5歲兒童有效率為37%。這些水平類似於成人接種2劑。6歲以下兒童是美國唯一沒有接種疫苗資格的年齡組。

環球影城復甦 康卡斯特財報佳

康卡斯特(Comcast)第1季財報超出分析師預期。環球影城主題公園業務繼續復甦，營收同比飆升超過151%至15.6億元，超過預計的14.4億元。NBCUniversal營收增加大約46%，其中包括來自北京奧運會和超級盃的15億元。廣告營收增加59.2%，多與這兩個事件有關。

報復性出遊 西南航空營收倍增

西南航空第1季調整後小幅虧損，預計今年將「穩定獲利」，因為旅行出遊的反彈有助抵消1月由於Omicron變種病毒造成的中斷。該公司第1季調整後虧損為1.91億元，或稀釋後每股虧損32分；去年同期調整後虧損10億元，或稀釋後每股虧損1.72元。營收從一年前的20.5億元增至47億元。

出售前夕 推特 活躍用戶大增

推特的2022年第1季財報可能是作為上市公司的最後一份財報。其董事會本周同意以440億元價格出售給馬斯克(Elon Musk)。上季推特每股獲利61分，調整後每股獲利90分；營收12億美元，低於預期的12.3億元；可貨幣化每日活躍用戶(mDAU)為2.29億，高於StreetAccount預期的2.269億。