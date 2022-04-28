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英特爾第2季展望不如分析師預期 預告PC需求減弱

編譯劉忠勇／綜合外電

全球最大的電腦處理器製造商英特爾（Intl）上季資料中心晶片業務表現乏善可陳，第2季營收和獲利預測也令人失望，形同預告晶片需求可能減弱。英特爾在盤後交易下跌。

英特爾周四表示，第2季不包括部分項目的每股獲利料為70美分，營收料在180億美元。而彭博匯總分析師的預估均值分別為82美分和185億美元。毛利潤率料達51%。

英特爾表示，由於一些客戶削減訂單以減少庫存，並且教育用的設備需求下降，第1季個人電腦（PC）晶片營收下降。消費者用PC是英特爾最大營收來源，原本受疫情期間居家工作和學習推動的PC總體需求開始降溫，如今從英特爾財報得到印證。

這恐怕會動搖投資人對英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）的信心，他承諾英特爾將擴大市場占有率並恢復更快的營收成長。

英特爾第1季營收下滑至184億美元，分析師原估183億美元。淨利為81.1億美元，每股純益1.98美元，上年同期分別為33.6億美元和82美分。

英特爾第1季資料中心部門晶片營收成長22%至60億美元，但低於分析師原估均值69.1億美元。個人電腦晶片部門的營收下降13%，至93億美元，低於分析師估計的93.9億美元。

英特爾盤後股價大跌4%。

營收 晶片 分析師

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