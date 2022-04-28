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Meta獲利超標 活躍用戶持平

財經新聞組／綜合報導
Meta上季用戶數終於未見流失。（路透）
Meta上季用戶數終於未見流失。（路透）

臉書母公司Meta上季獲利高於預期，但營收令人失望。

上季每股獲利2.72元，高於Refinitiv分析師預期的2.56元；營收為279.1億元，未達預期的282億元。

不過華爾街更關注Meta財報中的其他關鍵數據。

根據StreetAccount的數據，每日活躍用戶(DAU)為19.6億，略優於預期的19.5億；每月活躍用戶(MAU)為29.4億，未達預期的29.7億；每位用戶平均收入(ARPU)預計為9.50元。

在2月公布殘酷的第4季財報後，Meta大跌26%，為史上最糟單日走勢。第4季DAU為公司史上首次下降，公司預測成長弱於預期。

而本季Meta報告臉書上的DAU超過分析師預期，第1季DAU增至19.6億，高於第4季的19.3億。

即使如此，該公司的MAU仍低於預期，為29.4億，而分析師預期為29.7億。

臉書預計第2季營收在280億至300億元，低於Refinitiv調查分析師估計的306億美元。該公司表示，這個財測數字反映出第1季的持續趨勢，包括與烏克蘭戰爭同時出現的營收成長疲軟。

本季營收增加7%，這是臉書掛牌上市10年來首次出現個位數成長。

臉書的應用系列軟體，包括核心應用Instagram和WhatsApp，占當季營收的97.5%。剩下的6.95億元來自Reality Labs，該公司正試圖為虛擬世界構建產品。

在應用軟體中，淨利同比下降13%至114.8億元。Reality Labs虧損29.6億元，而2021年第1季的虧損為18.3億元。

臉書將2022年的總支出預期調降至870億至920億元間，低於之前估計的900億至950億元。它預計大部分費用成長將由其應用軟體部門推動，其次是Reality Labs。

營收 臉書 分析師

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